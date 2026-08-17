Babciny trik na ciasto ze śliwkami bez zakalca

Sprawdzony sposób na ciasto ze śliwkami bez zakalca

Sezon na śliwki to doskonała okazja do pieczenia, ale nadmiar soku z owoców często psuje ciasto.

Istnieje prosta metoda, która skutecznie chroni wypiek przed rozmiękaniem.

Dzięki babcinemu trikowi zapomnisz o zakalcu i przygotujesz perfekcyjne ciasto ze śliwkami.

Koniec lata obfituje w śliwki, a w Polsce królują popularne Węgierki – Zwykła, Wczesna i Dąbrowicka. Charakteryzują się one intensywnym smakiem i są doskonałą bazą do przetworów. Z Węgierek przygotujesz wyśmienite ciasto, powidła, a nawet elegancką tartę.

Dla wielu smakoszy symbolem lata jest tradycyjne ciasto drożdżowe ze śliwkami. Choć historycznie wywodzi się z Niemiec, to w Polsce stało się kultowym wypiekiem schyłku wakacji. Gdy trwa sezon na śliwki, można cieszyć się jego smakiem do woli, a samo pieczenie nie jest skomplikowane. Największą trudnością pozostaje jednak ryzyko puszczenia przez owoce soku. Wysoka temperatura niszczy miąższ, przez co woda przedostaje się do ciasta, powodując zakalec. Moja babcia znała niezawodny sposób na ten problem. Zalecała, by przed ułożeniem na surowym cieście śliwki dokładnie umyć, przekroić, usunąć pestki i bardzo starannie osuszyć. Kolejnym kluczowym krokiem jest delikatne obtoczenie owoców w mące pszennej lub ziemniaczanej. Taka warstwa ochronna zatrzymuje soki wewnątrz śliwki, zapobiegając ich wyciekaniu do ciasta. Dzięki tej prostej sztuczce wypiek ze śliwkami zawsze się udaje.

Jak przygotować pyszne ciasto ze śliwkami?

Składniki na ciasto:

300 g mąki pszennej tortowej

150 g zimnego masła, pokrojonego w kostkę

100 g cukru pudru

1 duże jajko

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Szczypta soli

Około 800 g świeżych śliwek (najlepiej węgierek), umytych, przepołowionych i wypestkowanych

2 łyżki cukru (opcjonalnie)

1-2 łyżeczki cynamonu (opcjonalnie)

1 łyżka bułki tartej lub kaszy manny (na dno)

Wykonanie ciasta kruchego:

W naczyniu połącz mąkę, cukier puder, proszek do pieczenia oraz sól.

Wrzuć zimne, pokrojone w kostkę masło. Rozcieraj składniki palcami lub użyj malaksera, aż powstaną grudki przypominające mokry piasek.

Wbij jajko i szybko zagnieć, by uformować gładką kulę. Pamiętaj, żeby nie wyrabiać ciasta zbyt długo, inaczej będzie twarde.

Oddziel około 2/3 ciasta na spód, a resztę przeznacz na wierzch . Zawiń obie porcje w folię spożywczą i schłodź w lodówce przez minimum 30 minut.

. Zawiń obie porcje w folię spożywczą i schłodź w lodówce przez minimum 30 minut. Przygotuj śliwki: umyj je, przetnij, usuń pestki, a większe sztuki pokrój na ćwiartki.

Owoce obtocz w mące, cukrze i ewentualnie w cynamonie.

Proces pieczenia:

Rozgrzej piekarnik do 180°C (165°C przy włączonym termoobiegu).

Formę (np. o wymiarach 24x35 cm) wyłóż papierem do pieczenia.

Wyciągnij większą część ciasta, rozwałkuj na placek i wylep nim dno oraz boki formy na wysokość około 2-3 cm . Spód nakłuj widelcem.

. Spód nakłuj widelcem. Posyp ciasto bułką tartą lub kaszą manną, co zapobiegnie namakaniu od soku ze śliwek.

Ułóż połówki śliwek na spodzie w dowolny sposób.

Rozkrusz równomiernie mniejszą część ciasta na wierzchu owoców.

Włóż blachę do nagrzanego piekarnika i piecz przez 45-55 minut, aż wierzch ładnie się zarumieni. Czas zależy od konkretnego modelu piekarnika.

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