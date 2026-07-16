Od Bożenki z "Klanu" do mistrzyni świata. Tak zaczynała Agnieszka Kaczorowska

Agnieszka Kaczorowska jest obecna w polskim show-biznesie niemal od zawsze. Widzowie poznali ją jako małą dziewczynkę, gdy w 1998 roku dołączyła do obsady serialu "Klan", wcielając się w rolę Bożenki. To właśnie ta postać przyniosła jej ogólnopolską rozpoznawalność i sprawiła, że dorastała na oczach całej Polski. Jednak jej prawdziwą pasją od najmłodszych lat był taniec. Treningi tańca towarzyskiego rozpoczęła już w wieku sześciu lat, co szybko przerodziło się w pasmo zawodowych sukcesów. Reprezentując najwyższą międzynarodową klasę taneczną "S", sięgała po najwyższe laury. Przełomem w jej tanecznej karierze było zdobycie w 2010 roku, w parze z Pawłem Tekielą, tytułu młodzieżowej mistrzyni świata w tańcach latynoamerykańskich.

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Nie tylko taniec i aktorstwo. Wszechstronna kariera Agnieszki Kaczorowskiej

Choć rola w "Klanie" na stałe wpisała się w jej artystyczne CV, Agnieszka Kaczorowska udowodniła, że jej talent ma wiele odcieni. Prawdziwy rozkwit jej medialnej kariery nastąpił, gdy w 2014 roku dołączyła do grona trenerek w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". To właśnie na parkiecie tanecznego show Polsatu mogła zaprezentować swoje mistrzowskie umiejętności. W 2015 roku, w parze z aktorem Krzysztofem Wieszczkiem, sięgnęła po Kryształową Kulę, wygrywając trzecią edycję programu. Dwukrotnie dotarła też do finału, tańcząc z Łukaszem Kadziewiczem i Filipem Gurłaczem. Kaczorowska próbowała swoich sił również na deskach teatru, grając w spektaklach "Kochanie na kredyt" czy "Ślub doskonały". Ponadto sprawdziła się jako prezenterka, współprowadząc największe plenerowe koncerty i festiwale, w tym Sylwestry z Polsatem. W 2024 roku wzięła udział w reality show "Królowa przetrwania".

Charyzma, talent i autentyczność. Za to Polacy pokochali Agnieszkę Kaczorowską

Widzowie pokochali Agnieszkę Kaczorowską za jej niezwykłą determinację i wszechstronność. Przez lata obserwowali, jak z dziewczynki znanej z popularnego serialu wyrasta na utytułowaną tancerkę i świadomą siebie kobietę. Jej ogromna pasja do tańca, którą zarażała na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", przyniosła jej sympatię i uznanie. Publiczność doceniła jej profesjonalizm, charyzmę i energię. Z czasem Kaczorowska zaczęła również otwarcie dzielić się swoim życiem w mediach społecznościowych oraz w autorskich projektach, takich jak program internetowy o macierzyństwie, co pozwoliło jej zbudować silną i zaangażowaną społeczność. Jej autentyczność i szczerość w poruszaniu tematów bliskich wielu kobietom sprawiły, że stała się dla nich inspiracją.

Niesamowita przemiana Agnieszki Kaczorowskiej. Zobacz, jak zmieniała się przez lata

Metamorfoza, jaką Agnieszka Kaczorowska przeszła na przestrzeni lat, jest jedną z najbardziej spektakularnych w polskim show-biznesie. Widzowie pamiętają ją jako uroczą, małą Bożenkę z "Klanu". Z biegiem lat jej wizerunek ewoluował. Jako nastolatka i młoda tancerka stawiała na naturalny wygląd. Prawdziwa rewolucja w jej stylu nastąpiła wraz z udziałem w "Tańcu z Gwiazdami". To wtedy zmieniła się w ikonę elegancji i kobiecości, prezentując na ekranie olśniewające, wieczorowe kreacje, dopracowane fryzury i profesjonalny makijaż. Zaczęła świadomie budować swój wizerunek, eksperymentując z modą i stając się jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Dziś, jako dojrzała kobieta, mama i bizneswoman, prezentuje styl, który jest połączeniem klasy, nowoczesnych trendów i wygody, co doskonale widać na zdjęciach z różnych etapów jej życia.

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Burzliwe życie prywatne gwiazdy. Zaskakujące zwroty akcji u Agnieszki Kaczorowskiej

Życie prywatne Agnieszki Kaczorowskiej od lat budzi zainteresowanie mediów. We wrześniu 2018 roku poślubiła tancerza Macieja Pelę, z którym doczekała się dwóch córek: Emilii urodzonej w 2019 roku i Gabrieli, która przyszła na świat w 2021 roku. Przez długi czas tworzyli wizerunek szczęśliwej rodziny. Jednak w 2024 roku gwiazda w programie "Kuba Wojewódzki" potwierdziła doniesienia o rozstaniu z mężem i zapowiedziała rozwód. Małżeństwo oficjalnie zakończyło się w listopadzie 2025 roku. Jeszcze w trakcie trwania związku z Pelą, media obiegła informacja o jej romansie z aktorem Marcinem Rogacewiczem. Para publicznie potwierdziła swój związek we wrześniu 2025 roku na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Kaczorowska otwarcie mówi również o swoich poglądach, deklarując się jako ateistka i opowiadając się za wprowadzeniem w szkołach edukacji o różnych religiach świata.

Czym dziś zajmuje się Agnieszka Kaczorowska? Nie zwalnia tempa

Agnieszka Kaczorowska nieustannie poszukuje nowych wyzwań i rozwija swoje pasje na wielu polach. Po zakończeniu współpracy z Teatrem Tu i Teraz w 2023 roku, skupiła się na autorskich projektach. W listopadzie 2025 roku zapowiedziała premierę spektaklu taneczno-muzycznego "Siedem", który współtworzyła ze swoim partnerem, Marcinem Rogacewiczem. W tym samym miesiącu wypuściła również własną linię perfum o nazwie "Sway". Gwiazda realizuje się także jako podcasterka. Na początku 2026 roku widzowie mogli ją zobaczyć w nowej roli – wraz z Marcinem Rogacewiczem współprowadziła koncert walentynkowy "Tańczmy jak nam miłość gra", wyemitowany na antenie TVP2.