Agnieszka Kaczorowska dorastała na oczach widzów. Tak zmieniła się gwiazda „Klanu”

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja ESKA.pl
2026-07-16 5:20

Dla wielu wciąż jest uroczą Bożenką z "Klanu", ale to tylko ułamek jej historii. Urodzona 16 lipca 1992 roku Agnieszka Kaczorowska przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie, która dotknęła nie tylko jej wizerunku, ale i życia prywatnego.

Od Bożenki z "Klanu" do mistrzyni świata. Tak zaczynała Agnieszka Kaczorowska

Agnieszka Kaczorowska jest obecna w polskim show-biznesie niemal od zawsze. Widzowie poznali ją jako małą dziewczynkę, gdy w 1998 roku dołączyła do obsady serialu "Klan", wcielając się w rolę Bożenki. To właśnie ta postać przyniosła jej ogólnopolską rozpoznawalność i sprawiła, że dorastała na oczach całej Polski. Jednak jej prawdziwą pasją od najmłodszych lat był taniec. Treningi tańca towarzyskiego rozpoczęła już w wieku sześciu lat, co szybko przerodziło się w pasmo zawodowych sukcesów. Reprezentując najwyższą międzynarodową klasę taneczną "S", sięgała po najwyższe laury. Przełomem w jej tanecznej karierze było zdobycie w 2010 roku, w parze z Pawłem Tekielą, tytułu młodzieżowej mistrzyni świata w tańcach latynoamerykańskich.

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Nie tylko taniec i aktorstwo. Wszechstronna kariera Agnieszki Kaczorowskiej

Choć rola w "Klanie" na stałe wpisała się w jej artystyczne CV, Agnieszka Kaczorowska udowodniła, że jej talent ma wiele odcieni. Prawdziwy rozkwit jej medialnej kariery nastąpił, gdy w 2014 roku dołączyła do grona trenerek w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". To właśnie na parkiecie tanecznego show Polsatu mogła zaprezentować swoje mistrzowskie umiejętności. W 2015 roku, w parze z aktorem Krzysztofem Wieszczkiem, sięgnęła po Kryształową Kulę, wygrywając trzecią edycję programu. Dwukrotnie dotarła też do finału, tańcząc z Łukaszem Kadziewiczem i Filipem Gurłaczem. Kaczorowska próbowała swoich sił również na deskach teatru, grając w spektaklach "Kochanie na kredyt" czy "Ślub doskonały". Ponadto sprawdziła się jako prezenterka, współprowadząc największe plenerowe koncerty i festiwale, w tym Sylwestry z Polsatem. W 2024 roku wzięła udział w reality show "Królowa przetrwania".

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Charyzma, talent i autentyczność. Za to Polacy pokochali Agnieszkę Kaczorowską

Widzowie pokochali Agnieszkę Kaczorowską za jej niezwykłą determinację i wszechstronność. Przez lata obserwowali, jak z dziewczynki znanej z popularnego serialu wyrasta na utytułowaną tancerkę i świadomą siebie kobietę. Jej ogromna pasja do tańca, którą zarażała na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", przyniosła jej sympatię i uznanie. Publiczność doceniła jej profesjonalizm, charyzmę i energię. Z czasem Kaczorowska zaczęła również otwarcie dzielić się swoim życiem w mediach społecznościowych oraz w autorskich projektach, takich jak program internetowy o macierzyństwie, co pozwoliło jej zbudować silną i zaangażowaną społeczność. Jej autentyczność i szczerość w poruszaniu tematów bliskich wielu kobietom sprawiły, że stała się dla nich inspiracją.

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Niesamowita przemiana Agnieszki Kaczorowskiej. Zobacz, jak zmieniała się przez lata

Metamorfoza, jaką Agnieszka Kaczorowska przeszła na przestrzeni lat, jest jedną z najbardziej spektakularnych w polskim show-biznesie. Widzowie pamiętają ją jako uroczą, małą Bożenkę z "Klanu". Z biegiem lat jej wizerunek ewoluował. Jako nastolatka i młoda tancerka stawiała na naturalny wygląd. Prawdziwa rewolucja w jej stylu nastąpiła wraz z udziałem w "Tańcu z Gwiazdami". To wtedy zmieniła się w ikonę elegancji i kobiecości, prezentując na ekranie olśniewające, wieczorowe kreacje, dopracowane fryzury i profesjonalny makijaż. Zaczęła świadomie budować swój wizerunek, eksperymentując z modą i stając się jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Dziś, jako dojrzała kobieta, mama i bizneswoman, prezentuje styl, który jest połączeniem klasy, nowoczesnych trendów i wygody, co doskonale widać na zdjęciach z różnych etapów jej życia.

Portret uśmiechniętej Agnieszki Kaczorowskiej w dżinsowej koszuli. O metamorfozie gwiazdy „Klanu” przeczytasz na Eska.
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Burzliwe życie prywatne gwiazdy. Zaskakujące zwroty akcji u Agnieszki Kaczorowskiej

Życie prywatne Agnieszki Kaczorowskiej od lat budzi zainteresowanie mediów. We wrześniu 2018 roku poślubiła tancerza Macieja Pelę, z którym doczekała się dwóch córek: Emilii urodzonej w 2019 roku i Gabrieli, która przyszła na świat w 2021 roku. Przez długi czas tworzyli wizerunek szczęśliwej rodziny. Jednak w 2024 roku gwiazda w programie "Kuba Wojewódzki" potwierdziła doniesienia o rozstaniu z mężem i zapowiedziała rozwód. Małżeństwo oficjalnie zakończyło się w listopadzie 2025 roku. Jeszcze w trakcie trwania związku z Pelą, media obiegła informacja o jej romansie z aktorem Marcinem Rogacewiczem. Para publicznie potwierdziła swój związek we wrześniu 2025 roku na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Kaczorowska otwarcie mówi również o swoich poglądach, deklarując się jako ateistka i opowiadając się za wprowadzeniem w szkołach edukacji o różnych religiach świata.

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Czym dziś zajmuje się Agnieszka Kaczorowska? Nie zwalnia tempa

Agnieszka Kaczorowska nieustannie poszukuje nowych wyzwań i rozwija swoje pasje na wielu polach. Po zakończeniu współpracy z Teatrem Tu i Teraz w 2023 roku, skupiła się na autorskich projektach. W listopadzie 2025 roku zapowiedziała premierę spektaklu taneczno-muzycznego "Siedem", który współtworzyła ze swoim partnerem, Marcinem Rogacewiczem. W tym samym miesiącu wypuściła również własną linię perfum o nazwie "Sway". Gwiazda realizuje się także jako podcasterka. Na początku 2026 roku widzowie mogli ją zobaczyć w nowej roli – wraz z Marcinem Rogacewiczem współprowadziła koncert walentynkowy "Tańczmy jak nam miłość gra", wyemitowany na antenie TVP2.

QUIZ. Te aktorki urodziły się w PRL czy w latach 90.? Figura, Kurdej-Szatan, Janda, Kaczorowska, Wieniawa
Pytanie 1 z 20
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