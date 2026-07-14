Spis treści
- Tak zaczynała wielką karierę. Pierwsze kroki na deskach teatru stawiała jako dziecko
- Rola, która uczyniła ją matką całej Polski. To nie tylko Barbara Mostowiak
- Za to pokochali ją widzowie. Niezmienny uśmiech i ciepło od ponad 70 lat
- Niesamowita metamorfoza Teresy Lipowskiej. Jak zmieniała się ikona polskiego kina?
- Przeżyli razem ponad 40 lat. Historia wielkiej miłości do męża i syna
- Wciąż aktywna zawodowo. Oto czym dziś zajmuje się serialowa Barbara Mostowiak
Tak zaczynała wielką karierę. Pierwsze kroki na deskach teatru stawiała jako dziecko
Teresa Lipowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich aktorek, urodziła się 14 lipca 1937 roku w Warszawie. Jej talent sceniczny objawił się bardzo wcześnie. Już jako dziewięciolatka, po przeprowadzce rodziny do Łodzi, zadebiutowała na deskach Teatru Lutnia, wcielając się w rolę królewny-żabki. To był zaledwie początek jej artystycznej drogi. Kilka lat później, w wieku 13 lat, po raz pierwszy stanęła przed kamerą jako statystka w filmie "Pierwszy start". Mimo że pasjonowała ją również muzyka i ukończyła średnią szkołę muzyczną w klasie fortepianu, to aktorstwo okazało się jej prawdziwym powołaniem. W 1957 roku została absolwentką prestiżowego Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi, co otworzyło jej drzwi do zawodowej kariery.
Rola, która uczyniła ją matką całej Polski. To nie tylko Barbara Mostowiak
Choć dla milionów Polaków Teresa Lipowska jest przede wszystkim ukochaną Barbarą Mostowiak z serialu "M jak miłość", w którą wciela się nieprzerwanie od 2000 roku, jej dorobek artystyczny jest niezwykle bogaty i różnorodny. Aktorka przez lata była związana z warszawskimi teatrami, takimi jak Teatr Ludowy, Teatr Nowy czy Teatr Syrena, a także ze słynnym kabaretem "Dudek". Jej filmografia obejmuje dziesiątki ról, które zapisały się w pamięci widzów.
Do jej najważniejszych kreacji należą między innymi:
- sierżant Danuta Pawlak w kultowej komedii "Rzeczpospolita babska" (1969)
- Stacha Łuczakówna w epickiej produkcji "Noce i dnie" (1975)
- Helena Grzegorkowa w filmie "Profesor na drodze" (1973)
- Stefania Pawelec w popularnym serialu "Matki, żony i kochanki" (1996–1998)
Artystka ma na swoim koncie także niezliczone role w Teatrze Telewizji oraz Teatrze Polskiego Radia, za co w 2010 roku została uhonorowana nagrodą Wielkiego Splendora. Jej ciepły, charakterystyczny głos doskonale znają również fani dubbingu - użyczyła go m.in. babci Fa w "Mulan" czy pani Bravo w kreskówce "Johnny Bravo".
Za to pokochali ją widzowie. Niezmienny uśmiech i ciepło od ponad 70 lat
Teresa Lipowska zaskarbiła sobie sympatię publiczności przede wszystkim autentycznością, ciepłem i niezwykłą klasą. Wcielając się w rolę Barbary Mostowiak, stała się dla wielu Polaków symbolem matczynej miłości, domowego ogniska i rodzinnych wartości. Jej postać, pełna spokoju, mądrości i empatii, od ponad ćwierćwiecza gości w domach milionów widzów, stając się niemal członkiem ich rodzin. Widzowie cenią ją za naturalność, skromność i ogromny profesjonalizm. Aktorka unika skandali, a w jej wizerunku medialnym dominuje spokój i pogoda ducha, co w dzisiejszym świecie show-biznesu jest rzadkością.
Niesamowita metamorfoza Teresy Lipowskiej. Jak zmieniała się ikona polskiego kina?
Patrząc na archiwalne zdjęcia Teresy Lipowskiej, trudno nie dostrzec ogromnej zmiany, jaką przeszła na przestrzeni dekad. W młodości, w latach 60. i 70., zachwycała naturalną urodą i dziewczęcym wdziękiem. W filmach takich jak "Rzeczpospolita babska" prezentowała się jako energiczna kobieta o wyrazistych rysach twarzy. Z biegiem lat jej wizerunek ewoluował w stronę dojrzałej elegancji. Zmieniały się fryzury i styl ubierania, jednak pewne cechy pozostały niezmienne - charakterystyczny, ciepły uśmiech i pełne blasku oczy, które do dziś są jej znakiem rozpoznawczym. Dziś Teresa Lipowska jest ikoną stylu dla dojrzałych kobiet, udowadniając, że można starzeć się z ogromną klasą i gracją.
Przeżyli razem ponad 40 lat. Historia wielkiej miłości do męża i syna
Życie prywatne aktorki to opowieść o wielkiej miłości i oddaniu. Jej pierwszym mężem był operator filmowy Aleksander Lipowski, jednak małżeństwo to zakończyło się rozwodem po trzech latach. Prawdziwe szczęście odnalazła u boku aktora Tomasza Zaliwskiego, którego poślubiła w grudniu 1963 roku. Sakramentu udzielił im sam ksiądz Jan Twardowski. Tworzyli zgrane i kochające się małżeństwo przez ponad cztery dekady, aż do śmierci aktora w 2006 roku. Ta strata była dla niej ogromnym ciosem. Owocem ich miłości jest syn Marcin. Dziś Teresa Lipowska mieszka na warszawskich Kabatach, ceniąc sobie spokój i prywatność.
Wciąż aktywna zawodowo. Oto czym dziś zajmuje się serialowa Barbara Mostowiak
Mimo upływu lat Teresa Lipowska nie zwalnia tempa i pozostaje niezwykle aktywna zawodowo. Jej najważniejszym projektem wciąż jest serial "M jak miłość", gdzie od lat tworzy serce rodziny Mostowiaków. Aktorka regularnie pojawia się także na dużym ekranie. W 2023 roku zagrała w ciepło przyjętym filmie familijnym "Uwierz w Mikołaja", a w 2025 roku widzowie mogli ją oglądać w kontynuacji tej produkcji. Artystka jest również niezmiennie związana z Teatrem Polskiego Radia, gdzie od 2018 roku można ją usłyszeć w kultowym słuchowisku "W Jezioranach". Jej pasja do aktorstwa i energia są dowodem na to, że wiek to tylko liczba.