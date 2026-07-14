Tak zaczynała wielką karierę. Pierwsze kroki na deskach teatru stawiała jako dziecko

Teresa Lipowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich aktorek, urodziła się 14 lipca 1937 roku w Warszawie. Jej talent sceniczny objawił się bardzo wcześnie. Już jako dziewięciolatka, po przeprowadzce rodziny do Łodzi, zadebiutowała na deskach Teatru Lutnia, wcielając się w rolę królewny-żabki. To był zaledwie początek jej artystycznej drogi. Kilka lat później, w wieku 13 lat, po raz pierwszy stanęła przed kamerą jako statystka w filmie "Pierwszy start". Mimo że pasjonowała ją również muzyka i ukończyła średnią szkołę muzyczną w klasie fortepianu, to aktorstwo okazało się jej prawdziwym powołaniem. W 1957 roku została absolwentką prestiżowego Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi, co otworzyło jej drzwi do zawodowej kariery.

Teresa Lipowska, gwiazda "M jak miłość", oddała synowi wszystko, co zarobiła. To się nazywa mieć gest!

Rola, która uczyniła ją matką całej Polski. To nie tylko Barbara Mostowiak

Choć dla milionów Polaków Teresa Lipowska jest przede wszystkim ukochaną Barbarą Mostowiak z serialu "M jak miłość", w którą wciela się nieprzerwanie od 2000 roku, jej dorobek artystyczny jest niezwykle bogaty i różnorodny. Aktorka przez lata była związana z warszawskimi teatrami, takimi jak Teatr Ludowy, Teatr Nowy czy Teatr Syrena, a także ze słynnym kabaretem "Dudek". Jej filmografia obejmuje dziesiątki ról, które zapisały się w pamięci widzów.

Do jej najważniejszych kreacji należą między innymi:

sierżant Danuta Pawlak w kultowej komedii "Rzeczpospolita babska" (1969)

Stacha Łuczakówna w epickiej produkcji "Noce i dnie" (1975)

Helena Grzegorkowa w filmie "Profesor na drodze" (1973)

Stefania Pawelec w popularnym serialu "Matki, żony i kochanki" (1996–1998)

Artystka ma na swoim koncie także niezliczone role w Teatrze Telewizji oraz Teatrze Polskiego Radia, za co w 2010 roku została uhonorowana nagrodą Wielkiego Splendora. Jej ciepły, charakterystyczny głos doskonale znają również fani dubbingu - użyczyła go m.in. babci Fa w "Mulan" czy pani Bravo w kreskówce "Johnny Bravo".

Za to pokochali ją widzowie. Niezmienny uśmiech i ciepło od ponad 70 lat

Teresa Lipowska zaskarbiła sobie sympatię publiczności przede wszystkim autentycznością, ciepłem i niezwykłą klasą. Wcielając się w rolę Barbary Mostowiak, stała się dla wielu Polaków symbolem matczynej miłości, domowego ogniska i rodzinnych wartości. Jej postać, pełna spokoju, mądrości i empatii, od ponad ćwierćwiecza gości w domach milionów widzów, stając się niemal członkiem ich rodzin. Widzowie cenią ją za naturalność, skromność i ogromny profesjonalizm. Aktorka unika skandali, a w jej wizerunku medialnym dominuje spokój i pogoda ducha, co w dzisiejszym świecie show-biznesu jest rzadkością.

Niesamowita metamorfoza Teresy Lipowskiej. Jak zmieniała się ikona polskiego kina?

Patrząc na archiwalne zdjęcia Teresy Lipowskiej, trudno nie dostrzec ogromnej zmiany, jaką przeszła na przestrzeni dekad. W młodości, w latach 60. i 70., zachwycała naturalną urodą i dziewczęcym wdziękiem. W filmach takich jak "Rzeczpospolita babska" prezentowała się jako energiczna kobieta o wyrazistych rysach twarzy. Z biegiem lat jej wizerunek ewoluował w stronę dojrzałej elegancji. Zmieniały się fryzury i styl ubierania, jednak pewne cechy pozostały niezmienne - charakterystyczny, ciepły uśmiech i pełne blasku oczy, które do dziś są jej znakiem rozpoznawczym. Dziś Teresa Lipowska jest ikoną stylu dla dojrzałych kobiet, udowadniając, że można starzeć się z ogromną klasą i gracją.

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Przeżyli razem ponad 40 lat. Historia wielkiej miłości do męża i syna

Życie prywatne aktorki to opowieść o wielkiej miłości i oddaniu. Jej pierwszym mężem był operator filmowy Aleksander Lipowski, jednak małżeństwo to zakończyło się rozwodem po trzech latach. Prawdziwe szczęście odnalazła u boku aktora Tomasza Zaliwskiego, którego poślubiła w grudniu 1963 roku. Sakramentu udzielił im sam ksiądz Jan Twardowski. Tworzyli zgrane i kochające się małżeństwo przez ponad cztery dekady, aż do śmierci aktora w 2006 roku. Ta strata była dla niej ogromnym ciosem. Owocem ich miłości jest syn Marcin. Dziś Teresa Lipowska mieszka na warszawskich Kabatach, ceniąc sobie spokój i prywatność.

Wciąż aktywna zawodowo. Oto czym dziś zajmuje się serialowa Barbara Mostowiak

Mimo upływu lat Teresa Lipowska nie zwalnia tempa i pozostaje niezwykle aktywna zawodowo. Jej najważniejszym projektem wciąż jest serial "M jak miłość", gdzie od lat tworzy serce rodziny Mostowiaków. Aktorka regularnie pojawia się także na dużym ekranie. W 2023 roku zagrała w ciepło przyjętym filmie familijnym "Uwierz w Mikołaja", a w 2025 roku widzowie mogli ją oglądać w kontynuacji tej produkcji. Artystka jest również niezmiennie związana z Teatrem Polskiego Radia, gdzie od 2018 roku można ją usłyszeć w kultowym słuchowisku "W Jezioranach". Jej pasja do aktorstwa i energia są dowodem na to, że wiek to tylko liczba.