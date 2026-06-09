Maja Chwalińska zachwyciła na konferencji po Roland Garros. Makijażystka zdradziła kulisy

Kulisy metamorfozy Mai Chwalińskiej przed spotkaniem z dziennikarzami

Zaledwie w kilka chwil polska zawodniczka Maja Chwalińska z obiecującego talentu sportowego o skomplikowanej przeszłości przeistoczyła się w prawdziwą ikonę. O 24-letniej tenisistce, która w imponującym stylu wywalczyła awans do finałowego spotkania wielkoszlemowego turnieju Roland Garros 2026, debatuje obecnie cały sportowy świat. Wielu ekspertów porównuje jej sportową ścieżkę do klasycznej opowieści o Kopciuszku, przy czym zawodniczka wszystkie laury wywalczyła wyłącznie dzięki własnej determinacji i ciężkiej pracy na korcie.

Po zakończeniu historycznych zmagań w stolicy Francji sportsmenka przyleciała do Polski, gdzie błyskawicznie zorganizowano oficjalną konferencję prasową z jej udziałem. Odświeżony wizerunek finalistki momentalnie przykuł wzrok zgromadzonych dziennikarzy. Szybko wyszło na jaw, kto odpowiadał za jej olśniewający wygląd.

Dzisiaj miałam okazję malować i czesać przepiękną Maję Chwalińską przed konferencją prasową - napisała na swoim profilu na Instagramie Izabela Janiszewska-Pietrzak.

Ekspertka od wizerunku, zajmująca się na co dzień nie tylko wykonywaniem makijażu, ale również stylizacją fryzur oraz oprawy oczu, pochwaliła się efektami swojej pracy w mediach społecznościowych. Opublikowane kadry przedstawiają uśmiechniętą tenisistkę w niezwykle starannym i dopracowanym wydaniu. Zdjęcia zza kulis przygotowań do wydarzenia błyskawicznie obiegły internet.

Zobacz także: Niespodzianka po powrocie do Polski. Maja Chwalińska nie mogła powstrzymać łez!

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Internauci zachwyceni wyglądem Mai Chwalińskiej po turnieju w Paryżu

Szlak, który przebyła 24-latka do decydującego starcia w tegorocznej edycji paryskich zawodów, uchodzi za jedno z najbardziej porywających i niespodziewanych wydarzeń w najnowszej historii tej dyscypliny. Rozpoczynając rywalizację jako 114. rakieta światowego zestawienia, nasza rodaczka przeszła do historii jako pierwsza zawodniczka z eliminacji, która awansowała do finału we francuskim szlemie. Zanim dotarła na sam szczyt, musiała zmierzyć się z rywalkami w dziesięciu wyczerpujących pojedynkach, a ostatecznie uznała wyższość jedynie Mirry Andriejewej.

Kiedy po zakończeniu morderczych zmagań sportowych zawodniczka zaprezentowała się przedstawicielom mediów, wirtualna przestrzeń natychmiast wypełniła się opiniami fanów. Pod wpisem ekspertki dbającej o wizerunek utalentowanej sportsmenki zaroiło się od niezwykle ciepłych słów:

„Pięknie wyglądała. Makijaż podkreślił jej naturalne piękno, nieprzerysowany. Najlepsza reklama państwa salonu”, „Zobaczyłam w telewizji i od razu zwróciłam uwagę na makijaż! Pięknie podkreślił urodę”, „Piękny, delikatny, podkreślający Maję. Zwróciłam uwagę na ten makijaż. Brawo”, „O wow, bardzo delikatny i podkreślający urodę makijaż! To musi być mega doświadczenie móc spotkać Maję w takim punkcie jej kariery”, „Cudowny makijaż. Naturalny i podkreślający urodę Mai. Jakaż odmiana od tych instagramowych masek. Brawo!”, „Przepiękna dziewczyna. Bez makijażu również pełna wdzięku, cudowna”.

Obserwatorzy nie kryli ogromnego podziwu nad tym, jak dobrze dobrane kosmetyki uwypukliły subtelne atuty reprezentantki Polski. TUTAJ znajdziecie ZDJĘCIA!

Zobacz także: Maja Chwalińska i jej rodzice. Kim są Marcela i Tomasz Chwalińscy?

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Hyży w odważnym stroju kąpielowym zachwala wakacje w Egipcie. Co za ciało!

MAJA CHWALIŃSKA O SZALEŃSTWIE PO FINALE ROLANDA GARROSA | CO Z DZIKĄ KARTĄ NA WIMBLEDONIE?