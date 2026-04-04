Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk zrobili wyjątek. Pokazali rzadkie zdjęcia z synem

Związek Magdaleny Boczarskiej i Mateusza Banasiuka przetrwał próbę czasu

Magdalena Boczarska, mająca obecnie 47 lat, oraz 40-letni Mateusz Banasiuk uchodzą za jedną z najtrwalszych par w polskim przemyśle rozrywkowym. Mimo wieloletniej pracy w tym samym środowisku, artyści wpadli na siebie dopiero w 2014 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Aktorka od początku czuła wyraźne zauroczenie, jednak początkowo mocno obawiała się budowania relacji z młodszym partnerem. Ostatecznie okazało się, że zakochani dzielą niemal identyczną wrażliwość oraz perspektywę na świat, dlatego ich prawdziwe uczucie zwyciężyło.

Po oficjalnym ogłoszeniu relacji zakochani musieli natychmiast zmierzyć się z falą złośliwych i hejterskich opinii, które dotyczyły głównie dzielącej ich różnicy wieku. Oboje postanowili całkowicie ignorować te nieprzychylne głosy. Czas pokazał, że aktorom udało się stworzyć wyjątkowo stabilną i bezpieczną relację wbrew wszelkim przeciwnościom oraz początkowej krytyce ze strony opinii publicznej.

W 2017 roku popularni artyści z radością powitali na świecie swojego syna Henryka. Zakochani regularnie pojawiają się wspólnie na rozmaitych wydarzeniach branżowych, wzięli udział w dużej kampanii reklamowej i wystąpili w programie "Taniec z Gwiazdami", lecz nadal niezwykle rzadko opowiadają publicznie o swoim związku. Gwiazdorska para stanowczo dba o prywatność chłopca i konsekwentnie unika pokazywania jego wizerunku na platformach społecznościowych.

25

Magdalena Boczarska chwali się synkiem na Instagramie

Podczas minionego weekendu świątecznego gwiazda polskiego kina postanowiła odstąpić od swoich żelaznych reguł. Na oficjalnym profilu instagramowym uczestniczki siedemnastej odsłony formatu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" niespodziewanie zadebiutowały fotografie z ich rodzinnego spaceru.

QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec Pytanie 1 z 28 Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z: Kamilą Kajak Edytą Herbuś Anną Głogowską Następne pytanie

Nasz plan na Święta? Nie robić NIC. A Wam życzymy, żebyście je spędzili tak jak lubicie i z kim lubicie najbardziej - napisała w opisie aktorka.

Jedna z udostępnionych fotografii ukazuje uśmiechniętych rodziców i biegnącego prosto do nich małego Henryka. Sylwetka chłopca została uchwycona od tyłu, a największą uwagę fanów natychmiast przyciągnęła jego gęsta blond fryzura. Pod najnowszym postem Magdaleny Boczarskiej szybko zaroiło się od ciepłych słów, a internauci oraz sławni znajomi nie kryli ogromnego zachwytu opublikowanymi w sieci kadrami.

25