Ile minut trzeba chodzić, żeby spalić kilogram tłuszczu? Sprawdź, czy robisz to dobrze

Justyna Klorek
2026-05-26 13:47

Chodzenie to jedna z najbardziej dostępnych i naturalnych form aktywności fizycznej. Nie wymaga posiadania specjalistycznego sprzętu, ani wizyt na siłowni. Wystarczy założyć wygodne buty i ubrania i po prostu wybrać się na spacer. Wiele osób zastanawia się, czy spacerowanie faktycznie może pomóc w utracie masy ciała, a jeśli tak, to ile trzeba chodzić, aby spalić kilogram tłuszczu? Sprawdź, ile czasu musisz poświęcić, aby to osiągnąć.

Autor: prostooleh/ Freepik.com
Ile trzeba chodzić, żeby spalić 1 kg tłuszczu? To pytanie pojawia się bardzo często, szczególnie wśród osób, które chcą schudnąć w prosty, naturalny sposób - bez restrykcyjnych diet i intensywnych treningów. Odpowiedź nie jest jednak jednoznaczna, bo wszystko zależy od tempa marszu, masy ciała i indywidualnego metabolizmu. Aby zrozumieć skalę, warto zacząć od podstaw: 1 kilogram tkanki tłuszczowej to około 7700 kcal nadwyżki energetycznej. Oznacza to, że aby go "spalić", organizm musi wydać właśnie tyle energii więcej, niż otrzyma z jedzenia. Ile zatem czasu na spacerze musimy spędzić, aby spalić jeden kilogram tłuszczu?

Tyle musisz spacerować, aby pozbyć się jednego kilograma tłuszczu

Spacer, w przeciwieństwie do innych form aktywności fizycznej, jak np. bieganie, jest aktywnością o umiarkowanej intensywności. Przeciętna osoba podczas spokojnego marszu spala mniej więcej 200-300 kcal w ciągu godziny. Oczywiście osoba cięższa spali więcej, a lżejsza - mniej, podobnie jak w przypadku szybszego lub wolniejszego tempa. Z prostych obliczeń wynika więc, że aby spalić równowartość 1 kg tłuszczu wyłącznie poprzez chodzenie, trzeba by spacerować łącznie około 25-40 godzin. Jeśli ktoś chodzi codziennie godzinę, oznacza to mniej więcej 3-6 tygodni regularnych spacerów - i to przy założeniu, że nie zwiększa się jednocześnie ilości spożywanych kalorii.

Tempo ma tu ogromne znaczenie. Szybszy marsz, wchodzenie pod górę lub chodzenie w terenie o zmiennym ukształtowaniu może zwiększyć wydatek energetyczny nawet o kilkadziesiąt procent. Podobnie działa wydłużenie czasu spaceru - 30 minut energicznego marszu da zupełnie inny efekt niż 90 minut spokojnego chodzenia.

Warto jednak podkreślić najważniejszą rzecz: spacer sam w sobie nie jest "szybką metodą" na utratę 1 kg tłuszczu, ale świetnym narzędziem wspierającym cały proces odchudzania. Regularna aktywność poprawia metabolizm, zwiększa wydatek energetyczny i pomaga utrzymać deficyt kaloryczny, który jest kluczowy w redukcji masy ciała.

Dlatego zamiast skupiać się wyłącznie na liczbach, lepiej traktować spacery jako codzienny nawyk. W dłuższej perspektywie to właśnie systematyczność, a nie pojedyncze intensywne wysiłki, przynosi najlepsze i najbardziej trwałe efekty.

