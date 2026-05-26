Akcja ratunkowa w Częstochowie. Policjanci uratowali mężczyznę przed przyjazdem karetki

Interwencja policji w Częstochowie. Liczyła się każda sekunda

W poniedziałkowy poranek, jeszcze przed godziną 7:00, dyżurny częstochowskiej policji odebrał dramatyczne zgłoszenie dotyczące nieprzytomnego mężczyzny w jednym z mieszkań przy ulicy Łukasińskiego. Na miejsce natychmiast wysłano patrol z szóstego komisariatu w składzie sierż. Michał Sierdlecki i post. Marta Świtoń, którzy po wejściu do lokalu zastali żonę 46-latka desperacko prowadzącą resuscytację krążeniowo-oddechową. Policjanci bez wahania przejęli od wyczerpanej kobiety czynności ratunkowe, profesjonalnie kontynuując masaż serca i sztuczne oddychanie. Dzięki ich determinacji i skutecznym działaniom, mężczyzna odzyskał funkcje życiowe jeszcze przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego, po czym został przekazany załodze karetki i przewieziony do szpitala.

Policja przypomina: Twoja reakcja może uratować życie

Opisana interwencja po raz kolejny dowodzi, jak kluczowe w sytuacjach zagrożenia życia są pierwsze minuty i natychmiastowa reakcja świadków zdarzenia. Gdyby nie pierwsza pomoc udzielona przez żonę poszkodowanego jeszcze przed przyjazdem patrolu, finał tej historii mógłby być tragiczny. Służby apelują, aby w podobnych przypadkach nigdy nie wahać się z wezwaniem pomocy pod numerem alarmowym 112 oraz, w miarę możliwości, z podjęciem resuscytacji. Często to właśnie te pierwsze, odważne działania decydują o tym, czy specjaliści będą mieli szansę na skuteczne uratowanie czyjegoś zdrowia i życia.

Źródło: Policja.pl