Zatrzymanie pod Łodzią. Kontrterroryści zatrzymali poszukiwanego od roku pseudokibica

Ścigany za narkotyki i przemoc. Długa lista zarzutów dla 33-latka

Mężczyzna od 2025 roku skutecznie unikał wymiaru sprawiedliwości, licząc na to, że policyjny pościg okaże się bezowocny. Na 33-latku ciążyły bardzo poważne zarzuty, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem znacznymi ilościami narkotyków. Dodatkowo był poszukiwany w związku z przestępstwami z użyciem przemocy, które miały na celu odzyskiwanie wierzytelności. Sprawą jego odnalezienia zajęli się wspólnie specjaliści z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób oraz Wydziału do walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, którzy skrupulatnie gromadzili informacje na jego temat.

Akcja kontrterrorystów pod Łodzią. Zaskoczony przestępca nie stawiał oporu

Gdy policjanci zlokalizowali kryjówkę poszukiwanego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, zapadła decyzja o natychmiastowym zatrzymaniu. Ze względu na charakter zarzutów i powiązania 33-latka ze środowiskiem pseudokibiców, uznano go za osobę potencjalnie niebezpieczną. Dlatego do akcji włączono funkcjonariuszy z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Łodzi, a także wsparcie z Radomia i Kielc. W piątek, 22 maja 2026 roku, doskonale przygotowana realizacja zakończyła się pełnym sukcesem, a kompletnie zaskoczony mężczyzna nie stawiał żadnego oporu. Po wykonaniu niezbędnych czynności trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe pięć lat.

Źródło: Policja.pl