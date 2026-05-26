ESKA rozdawała bilety na koncerty Taco Hemingway'a. Co trzeba było zrobić, żeby je zdobyć?

Polowanie na Matiego i Taco z kartonu

W piątek Radio ESKA i Mati Fuczyło rozdali ostatnie bilety - trzy podwójne - na koncert Taco Hemingway'a na Stadionie Narodowym. Zadanie nie było proste. Słuchacze musieli nie tylko odnaleźć Matiego i tekturowego Taco, ale też odgadnąć kod otwierający sejf z biletami. Podpowiedzi trzeba było szukać na antenie i w social mediach radia.

Następna stacja: bilety

Taco i Mati kryli się na trzech stacjach warszawskiego metra - Polu Mokotowskim, Świętokrzyskiej i Stadionie Narodowym. To nieprzypadkowy wybór. Podpowiedzi nawiązywały do kultowej piosenki Taco "Następna stacja", w której raper po kolei wymienia stacje metra i opisuje, co się na nich dzieje.

Na słuchaczy czekały trzy zagadki: "szukamy smutnej zakonnicy" prowadziła na Pole Mokotowskie, "zagłębie kebabów" na Świętokrzyską, a "nie kupisz już tu GTA" na Stadion Narodowy. Każda z podpowiedzi to bezpośrednie nawiązanie do tekstu piosenki Taco Hemingway.

Podpowiedz: "szukamy smutnej zakonnicy"

Miejsce: Pole Mokotowskie

Tekst: (NASTĘPNA STACJA) Pole Mokotowskie

Zakonnica zasmucona czyta Słowo Boskie

Podpowiedz: "zagłębie kebabów"

Miejsce: Świętokrzyska

Tekst: Zamykam oczy i wróżę, że to już Świętokrzyska

Wraz z kebabem wsiedli ludzie, mieląc mięso w pyskach

Podpowiedz: "nie kupisz już tu GTA" - Stadion Narodowy

Miejsce: Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy

Tekst: Kupowało się tu GTA, no i Eminema album nowy

Kod to "TACO"

Kod do sejfu? Oczywiście TACO. Po przypisaniu liter do cyfr jak na klawiaturze telefonu wychodziło 8226. Akcja zatoczyła przy tym fajną klamrę - na koncercie Taco zarapował nową zwrotkę "Następnej stacji", w której dodał stacje metra powstałe już po premierze piosenki.

Koncerty w Warszawie już się odbyły, ale został jeszcze Kraków. Kto chce zgarnąć bilety, powinien słuchać ESKI i obserwować jej social media. Kolejna akcja może pojawić się w każdej chwili.

