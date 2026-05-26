Aryna Sabalenka poza kortem. Odważne zdjęcia tenisistki robią furorę w sieci

Prywatne zdjęcia Aryny Sabalenki. Rywalka Igi Świątek zachwyca na Instagramie

Aktualna numer jeden światowego zestawienia WTA od wielu sezonów toczy zacięte boje z Igą Świątek, a ich pojedynki niezmiennie elektryzują kibiców. Istnieje duża szansa, że obie zawodniczki zmierzą się również w trwającej paryskiej imprezie wielkoszlemowej. Faza początkowa okazała się dla nich łaskawa, ponieważ obie bez problemu awansowały do kolejnej rundy. Reprezentantka Polski gładko rozprawiła się z Emerson Jones z Australii. Z kolei białoruska gwiazda wyrzuciła z turnieju Jessicę Bouzas Maneiro. Aryna Sabalenka dostarcza jednak potężnych wrażeń nie tylko za sprawą sportowych sukcesów. Ogromne zasięgi generują jej odważne publikacje w mediach społecznościowych, gdzie chętnie eksponuje swoją sylwetkę.

Brak triumfów Aryny Sabalenki w Roland Garros oraz Wimbledonie

Urodzona w Mińsku zawodniczka ma w swoim dorobku liczne trofea, jednak jej największymi osiągnięciami pozostają po dwa zwycięstwa w prestiżowych turniejach Australian Open oraz US Open. Aryna Sabalenka wciąż za to czeka na zdobycie upragnionego tytułu na paryskich kortach. Podczas ubiegłorocznej edycji zmagań we Francji była niezwykle blisko sukcesu, docierając aż do finałowego spotkania. Na etapie półfinału zdołała wyeliminować Igę Świątek, wygrywając to starcie 7:6(1), 4:6, 6:0. Ostatecznie jednak trofeum zgarnęła Coco Gauff, która pokonała ją wynikiem 7:6, 2:6, 4:6. Białorusinka nie zdołała także nigdy zatriumfować na londyńskim Wimbledonie. W tej imprezie jej maksymalnym osiągnięciem pozostaje faza półfinałowa, do której docierała w sezonach 2021, 2023 oraz 2024.