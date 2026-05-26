Zwiastun filmu o Violetcie Villas już dostępny. Sandra Drzymalska wciela się w polską legendę estrady

Udostępniony materiał promujący film o Violetcie Villas stanowi zapowiedź opowieści o niezwykle charyzmatycznej kobiecie, która imponowała publiczności swoim unikalnym głosem i bezkompromisowością. Premiera obrazu zatytułowanego „Violetta Villas” została zaplanowana na 27 listopada, a fani już teraz mogą zapoznać się z pierwszymi fragmentami. Produkcja ukazuje losy najwybitniejszej polskiej piosenkarki, która dzięki ciężkiej pracy i ogromnemu talentowi podbijała sceny w Paryżu oraz Las Vegas. Twórcy postanowili przedstawić tę historię z punktu widzenia syna artystki, będącego naocznym obserwatorem zarówno wielkiego triumfu, jak i późniejszego upadku swojej matki.

Znaczące miejsce w karierze Violetty Villas zajmowała kompozycja „Do ciebie, mamo”, tytułowana niekiedy jako „List do matki”. Utwór opowiadający o ogromnej tęsknocie oraz matczynej miłości od wielu lat porusza serca milionów odbiorców. Piosenka ta została napisana na początku lat sześćdziesiątych z myślą wyłącznie o polskiej gwieździe. Podczas koncertów, gdy wokalistka wykonywała fragment „Mamo nie myśl, że się skarżę, żal mi tylko marzeń, dziecięcych dni, moich dni…”, widownia reagowała gigantycznym entuzjazmem, a na twarzach wielu osób pojawiały się łzy. Sama artystka tłumaczyła to niezwykłe zaangażowanie emocjonalne w jednej z wypowiedzi, podkreślając swoje całkowite oddanie muzyce. „Kiedy śpiewam, zapominam o całym świecie, jestem tylko z moimi uczuciami” – mówiła słynna wokalistka.

Publikacja pierwszej zapowiedzi wideo zbiegła się w czasie z obchodami Dnia Matki w 2026 roku. Materiał jest ilustrowany właśnie pieśnią „Do Ciebie Mamo”, która idealnie oddaje nostalgiczną tęsknotę za utraconymi momentami z przeszłości. Wielu słuchaczy odnajduje w tej poruszającej melodii własne wspomnienia, co wywołuje ogromne wzruszenie niezależnie od płci odbiorcy. Ten powszechny odbiór potwierdza również najbliższa rodzina artystki. „Ja również do takich osób należę” – poinformował wprost Krzysztof Gospodarek, potomek piosenkarki oraz koproducent powstającego obrazu.

Główną rolę w biograficznej produkcji powierzono Sandrze Drzymalskiej, aktorce kojarzonej szeroko z serialem „Stulecie Winnych”. Na wielkim ekranie towarzyszyć jej będzie plejada znakomitych postaci polskiego kina. Wśród zaangażowanych artystów znaleźli się Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk oraz Borys Szyc, którzy uświetnią opowieść o legendarnej wokalistce. Obsadę uzupełniają ponadto Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, a także Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz i Kazik Radziejewski.

Reżyserią filmu zajęła się Karolina Bielawska, która zdobyła uznanie dzięki głośnemu dokumentowi „Mów mi Marianna”. Ta wcześniejsza realizacja przyniosła jej między innymi Złoty Róg podczas prestiżowego Krakowskiego Festiwalu Filmowego oraz nagrody na imprezach branżowych w Lizbonie, Locarno i Sankt Petersburgu. Ceniona autorka otrzymała w przeszłości również nominację do nagrody Paszportów „Polityki”. W przypadku pełnometrażowego filmu o słynnej diwie odpowiada ona nie tylko za ostateczny kształt obrazu na planie, ale także za scenariusz, który opracowała we współpracy z Małgorzatą Gospodarek.

Wizualna transformacja Sandry Drzymalskiej to zasługa specjalistów od charakteryzacji, Anne Cathrine Sauerberg i Thomasa Foldberga, którzy zdobyli w tym roku nominację do Oscarów za pracę przy obrazie „Brzydka siostra”. Za główną produkcję odpowiada utytułowana firma Lava Films, mająca na swoim koncie chociażby świetnie przyjęty projekt „Dziewczyna z igłą”. Film realizowany jest we współpracy koproducenckiej z synem piosenkarki Krzysztofem Gospodarkiem, a także przy wsparciu finansowym ze strony Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Bułgarskiego Funduszu Filmowego. Za szeroką dystrybucję w krajowych kinach odpowiadać będzie popularna firma Kino Świat.

