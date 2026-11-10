Magda Oksińska zginęła z rąk brata. Miała tylko 21 lat. Tak wspomina ją nauczyciel!

Tragedia poprzedzająca krakowską masakrę. Magdalena Oksińska zamordowana przez brata

W momencie, gdy uzbrojony napastnik oddawał strzały do przechodniów na krakowskim Rynku Głównym, los Magdy Oksińskiej pozostawał jeszcze nieznany. Prawda wyszła na jaw dopiero po wejściu policjantów do lokalu zamachowca. Śledczy odkryli wówczas, że sprawca oprócz sześciu ofiar strzelaniny pozbawił życia także swoich najbliższych, czyli matkę, ojca oraz siostrę.

21-letnia Magdalena mieszkała w Krakowie, gdzie właśnie zaczęła trzeci rok studiów na kierunku malarstwo. Zwłoki dziewczyny odkryto w jej rodzinnym mieszkaniu na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, dokąd jak zwykle przyjechała do bliskich na weekend. O jej częstych wizytach opowiedział w rozmowie z Faktem Tomasz Kandyba, artysta malarz i pedagog z ostrowieckiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Nie rozmawialiśmy na tematy prywatne, ale gdyby coś złego się działo, to nie przyjeżdżałaby z Krakowa tak często, a wiem, że już raz w październiku była w domu i bywała w nim regularnie.

30

Utalentowana malarka Magdalena Oksińska. Pierwszą wystawę miała 2,5 roku temu

Zdolności artystyczne towarzyszyły Oksińskiej od najmłodszych lat. Dziewczyna kochała nie tylko malarstwo, ale także pisanie, choć ostatecznie to właśnie tworzenie obrazów stało się jej największą pasją. Jeszcze w czasach licealnych doczekała się swojego pierwszego wernisażu pod tytułem "Acne vulgaris", który przyniósł jej ogromną radość, a rodzicom powód do dumy.

Tematy moich prac są różne, ale zawsze dotyczą tego, co jest obecne w moim życiu, tego, co mnie spotyka - opowiadała Lokalnej TV.

Takimi słowami młoda malarka charakteryzowała prace zaprezentowane podczas tamtej ekspozycji:

Pierwsze życiowe doświadczenia - ważne, trudne, często krępujące i zawiłe - potrafią podświadomie przenikać w twory, kreacje, produkty pracy. Proces twórczy odzwierciedla poddanie naturalistycznej sekwencji życia, nieustanne przemiany, emocje i bunt przeciw nim. Drobne, marginalne elementy oraz idee i całe przestrzenie biorą źródło z głębi tych kształtujących się intuicji, interpretacji i prawd zakorzenionych we własnej wrażliwości. Wraz z rozwojem wzrasta zarówno potrzeba samodzielnej decyzyjności, jak i paraliżująca obawa przed potencjalnymi konsekwencjami. Powierzchnia staje się więc świadectwem wewnętrznych walk, sporów na płaszczyźnie emocjonalnej, percepcyjnej, intelektualnej, prób i nieuniknionych błędów.

Ambitna twórczyni stale się rozwijała i nie spoczywała na laurach. Zdobyła stypendium artystyczne przyznawane przez starostę ostrowieckiego, rozpoczęła naukę w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a swój warsztat nieustannie szlifowała w placówce OPP w rodzinnym Ostrowcu.

Zawsze pochylona nad sztalugą. Jak jej zwracałem uwagę, robiłem korekty, czy mówiłem jak coś narysować, no to ona po prostu słuchała i wykonywała polecenia - mówił Tomasz Kandyba Faktowi.

Nauczyciel widział się z Magdą po raz ostatni w październiku, kiedy to studentka poprosiła go o poradę w sprawie sprzedaży swojego obrazu zainteresowanemu nabywcy.

Obrazy i autoportret Magdaleny Oksińskiej. ASP w Krakowie żegna studentkę

Swoimi dziełami Oksińska dzieliła się w mediach społecznościowych, publikując ich fotografie na Instagramie. W krakowskiej galerii Zofii Weiss można podziwiać pozostawiony przez młodą artystkę niezwykły autoportret. Prace studentki miały zostać również zaprezentowane w ramach studenckiej inicjatywy Be Well podczas wydarzenia Open Eyes Art Festival.

W obliczu tragicznej śmierci swojej podopiecznej władze Akademii Sztuk Pięknych opublikowały specjalny komunikat.

Z ogromnym bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznych wydarzeniach z 7 listopada 2026 roku, które rozegrały się w Krakowie i Ostrowcu Świętokrzyskim. Wśród ofiar jest Magdalena Oksińska, studentka III roku malarstwa naszej Akademii, która zginęła wraz ze swoimi rodzicami. Przepełnia nas żal i poczucie nieodwracalnej straty. Żegnamy Magdę, młodą artystkę, członkinię naszej akademickiej wspólnoty, której życie zostało tak tragicznie przerwane. Jej śmierć pozostawi wśród nas bolesną pustkę.

Marsz Ciszy w Krakowie