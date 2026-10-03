Max Verstappen z pole position w GP Bahrajnu. Które to jego zwycięstwo w kwalifikacjach?

Kwalifikacje do Grand Prix Bahrajnu

W sobotnich kwalifikacjach do niedzielnego wyścigu Formuły 1 na torze w Bahrajnie bezkonkurencyjny okazał się Max Verstappen reprezentujący barwy zespołu Red Bull. Aktualny mistrz świata ponownie zaprezentował doskonałe tempo, które pozwoli mu na start z pierwszego pola. To już 49. pole position w karierze utalentowanego Holendra w historii jego startów w F1.

Dzięki temu osiągnięciu Max Verstappen umocnił się na piątym miejscu w historycznym zestawieniu kierowców z największą liczbą wywalczonych pierwszych pól startowych. Liderem tej klasyfikacji niezmiennie pozostaje Lewis Hamilton, który ma na swoim koncie aż 104 wygrane kwalifikacje.

Jak wypada polski akcent w F1?

Historia startów z pierwszego pola w Formule 1 ma również swój mały, polski akcent. Jedynym Polakiem w historii prestiżowego cyklu, który zdołał wywalczyć pole position, jest Robert Kubica. Dokonał tego dokładnie w 2008 roku, co ciekawe, również podczas Grand Prix Bahrajnu.

Osiągnięcie Roberta Kubicy sprzed lat pozostaje jednym z najważniejszych momentów w historii polskiego motorsportu. Mimo upływu czasu, tor w Bahrajnie wciąż przynosi wiele emocji i historycznych wyników, czego dowodem jest kolejny sukces Maxa Verstappena.