Oskar Pietuszewski i Aga z Modelek. Huczy od plotek, a tu taki komentarz piłkarza!

Wydaje się, że życie prywatne 18-letniego zawodnika rozwija się w najlepsze, a fani nieustannie śledzą doniesienia o jego domniemanej relacji z popularną artystką, Agnieszką Nowakowską. Pogłoski o tym, że sportowiec i członkini grupy muzycznej "Modelki" są parą, krążą w przestrzeni medialnej od dłuższego czasu. Początkowo zaczęło się od niewinnych polubień w mediach społecznościowych, ale sytuacja nabrała tempa, gdy oboje pojawili się razem w miejscach publicznych. Największe emocje wzbudziły ujęcia z trybun podczas spotkania FC Porto, gdzie kamery uchwyciły siedzących blisko siebie Pietuszewskiego i Nowakowską. Dodatkowo, piosenkarka zamieściła w sieci filmik, na którym prezentuje układ taneczny w trykocie portugalskiej drużyny, co internauci szybko zinterpretowali jako nagranie z apartamentu piłkarza. Teraz pojawił się kolejny istotny dowód w tej sprawie!

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Oskar Pietuszewski i Agnieszka Nowakowska są razem? Ten gest zdradza wiele

Mimo braku oficjalnego komunikatu ze strony obojga zainteresowanych, ich najnowsze działania w internecie sugerują, że coś jest na rzeczy. Pod ostatnim postem wokalistki na Instagramie wywiązała się interakcja, która błyskawicznie obiegła sieć. Młody piłkarz skomentował wpis emotikoną w kształcie serduszka, na co piosenkarka zrewanżowała się w ten sam sposób. Ten zaledwie jeden symbol wywołał lawinę spekulacji, a fani i serwisy informacyjne uznali to za nieoficjalne potwierdzenie ich związku.

W dzisiejszych realiach, gdzie znaczna część życia osób publicznych toczy się w wirtualnej przestrzeni, tego typu wymiana uprzejmości traktowana jest jako wstęp do ujawnienia relacji. Czy w tym wypadku będzie podobnie? Oboje na razie wstrzymują się od komentarzy, jednak ich zachowanie w sieci wydaje się być jednoznaczne. Więcej fotografii Agnieszki Nowakowskiej można zobaczyć w specjalnie przygotowanej przez nas galerii zdjęć.

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