Wilfredo Leon trenuje z córką. 9-latka wyrosła jak na drożdżach! Tylko spójrz

Złoty medal Ligi Narodów to już tylko miłe wspomnienie, ponieważ teraz na horyzoncie pojawia się najważniejsze wyzwanie – zbliżające się mistrzostwa Europy. Zanim jednak nasza kadra wyleci do Bułgarii, by walczyć o punkty w Sofii, fani będą mieli okazję podziwiać ich grę podczas prestiżowego Memoriału Huberta Jerzego Wagnera na polskiej ziemi. Wśród największych gwiazd, na które z niecierpliwością czekają kibice, znajdzie się z pewnością Wilfredo Leon, jednak przed rozpoczęciem intensywnego okresu, siatkarz postanowił naładować baterie w domowym zaciszu, ciesząc się czasem spędzonym w gronie najbliższych.

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Wilfredo Leon pokazał trening z 9-letnią córką Natalią

Życie prywatne siatkarza i jego żony Małgorzaty jest niezwykle aktywne, zwłaszcza po tym, jak w maju ogłosili narodziny trzeciej córki, Eleonory. Warto przypomnieć, że w 2017 roku na świat przyszła ich najstarsza pociecha, Natalia, zaledwie dwa lata po niej urodził się syn Christian, a w 2023 roku rodzina powiększyła się o Selenę. Obecnie to właśnie 9-letnia Natalia przyciąga uwagę, bowiem wcale nie jest już małą dziewczynką i potrafi sprostać wyzwaniom stawianym przez znanego ojca!

W swoich mediach społecznościowych Leon opublikował wideo, na którym widać, jak 9-latka w pełnym skupieniu radzi sobie z ćwiczeniami u boku ojca. W opisie do nagrania siatkarz podkreślił, że aktywność fizyczna w towarzystwie rodziny sprawia największą radość, a strój dziewczynki, promujący nową rekrutację do jego Akademii, był celowym zabiegiem. Użytkownicy internetu natychmiast wychwycili zaangażowanie dziewczynki, a sam reprezentant Polski w jednym z ostatnich wywiadów nie szczędził ciepłych słów, opowiadając o sportowej pasji swojej córki.

Jestem z niej dumny. Widać po każdym treningu i turnieju, że poważnie traktuje grę w tenisa. Jednocześnie łączy to ze szkołą, bierze udział w innych zajęciach pozalekcyjnych... Ale na razie ma tylko 9 lat! Chcemy, żeby miała jeszcze trochę dzieciństwa. Mówimy jej, że najważniejsze to robić to, co się kocha. Żadne z nas nie będzie trenować za nią

- podkreślił w rozmowie z TVP Sport Wilfredo Leon. Dziewczynka z sukcesami godzi naukę i inne zainteresowania, ale to pasja ma być dla niej priorytetem w tym młodym wieku. Nagranie z ich domowego treningu zdobywa coraz większą popularność, pokazując niezwykłą więź między ojcem a dorastającą córką. Zobaczysz je poniżej.