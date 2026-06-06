Magda Gessler ujawnia przepis na drożdżówkę z makiem. Książulo nazwał ją najlepszą w Polsce

Wyroby cukiernicze oferowane przez Magdę Gessler regularnie spotykają się z zarzutami o wygórowane koszty zakupu, jednak jakość składników podobno w pełni rekompensuje spory wydatek. Popularny tester jedzenia Książulo sprawdził ten asortyment i wywołał niemałe zaskoczenie swoją opinią. Twórca internetowy przyznał, że regularnie odwiedza lokal słynnej restauratorki wyłącznie ze względu na oferowane tam desery. Jego największe uznanie zdobyła obfita drożdżówka wypełniona makiem.

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Książulo szczerze ocenia drożdżówkę z makiem od Magdy Gessler

„Uwielbiam makowca i ta drożdżówka jest po prostu pyszna. To jest sam mak! Delikatnie gdzieniegdzie ciasto, trochę luktru, taki cytrusowy klimacik. Jak dla mnie to jest najlepsza drożdżówka z makiem, jaką jadłem kiedykolwiek. Jest po prostu za*ebista! Fenomenalna jest” – ekscytował się w opublikowanym materiale Książulo.

Sonda Czy chciałbyś pójść coś zjeść do restauracji Magdy Gessler? Tak, marzę o tym! Nie, nie czuję takiej potrzeby. Po co? Jest milion innych restauracji.

Sukces materiału zainspirował kolejnych twórców do podjęcia tematu. W serwisie YouTube na profilu „KrismessTV” opublikowano wywiad z gospodynią „Kuchennych rewolucji”, w którym gwiazda odniosła się do przychylnej recenzji Książula. Podczas tej niecodziennej wymiany zdań Magda Gessler zdecydowała się ujawnić zawiłą recepturę na swój sztandarowy wypiek.

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To jest stara polska kultura takiego domowego cukiernictwa, gdzie nigdze nikt nie oszczędzał. Mak to wyjątkowo bogaty materiał i jeżeli się go dobrze nie potraktuje to praktycznie jego charakterystyka nie jest dobrze uwidoczniona.

Tymi słowami gospodyni kulinarnych programów zarysowała swoje podejście do tradycji. Dokładne instrukcje dotyczące przygotowania tego słodkiego rarytasu padły już w pierwszych minutach nagrania. Pełna lista niezbędnych produktów robi ogromne wrażenie, ponieważ stworzenie tego stosunkowo niewielkiego wypieku wymaga wykorzystania łącznie aż dziewięćdziesięciu żółtek jaj.

Sekretny przepis Magdy Gessler na słynną drożdżówkę z makiem

Mak musi być najpierw prażony na mleku. Kiedy ziarna będą się rozcierać w palcach, wtedy się go przesadza na sito, dwukrotnie mieli w specjalnym oczku do maku, żeby on był bardzo cienki, nie wchodził w zęby. Żeby był czymś w rodzaju - tak, jak chałwę się mieli - musi być takim bardzo delikatnym musem makowym. Ten mak przesmaża się na bardzo dużej ilości masła, żeby on otworzył swój smak. Dodaje się odrobinę amaretto, dodaj się konfitowanej skórki pomarańczowej, dodaje się skórki z cytryny, rodzynki wcześniej namoczone w rumie, orzechy włoskie - świeże, nie zjełczałe, grubosiekane. I to wszystko dodaje się do maku, potem wyjmuje się do patelni, dodaje się 1 litr miodu na 4 kg maku - i potem dodaje się kogel-mogiel z 30 zółtek. A potem dodaje się pianę z tych 30 żółtek. A potem wałkujesz ciasto drożdżowe, na które przepis też jest zabójczy. Na 1,5 kg mąki 60 żółtek! To jest zwinięte trochę jak ślimaki - nie z boku, z góy - a do tego jest to wykończone kremem prawdziwym waniliowym - takim kremem angielskim z wanilią prawdziwą. I ta drożdżówka waży prawie 400 gramów. Ona kosztuje 39 zł, ale to tak, jak byś jadł 3 makowce!

Ile kosztuje drożdżówka z makiem w cukierni Magdy Gessler?

W momencie nagrywania testu przez Książula za ten słodki smakołyk w lokalu telewizyjnej gwiazdy należało zapłacić 34 złote. Obecnie kwota ta uległa podwyższeniu i absolutnie nie należy spodziewać się żadnych obniżek. Zawsze można pokusić się o samodzielne zmierzenie się z tym imponującym przepisem, by ostatecznie oszacować realne koszty produkcji we własnej, domowej kuchni.

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