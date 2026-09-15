Magda Gessler reaguje na recenzję Książula. Słowa internautów dają do myślenia

Książulo recenzuje lokale Magdy Gessler

Szymon Nyczke, znany w sieci jako Książulo, zalicza się do grona najbardziej rozpoznawalnych youtuberów w naszym kraju. Swoją karierę w internecie zaczynał od oceniania budek z jedzeniem typu fast-food. Z biegiem czasu poszerzył swoje recenzje o lokale i cateringi sygnowane nazwiskami osób publicznych, a dziś jego materiały wideo gromadzą wielomilionową widownię.

Ogromną popularnością cieszył się między innymi odcinek, w którym twórca testował ofertę świąteczną przygotowaną przez Magdę Gessler. Książulo pojawiał się również w lokalach znanej z "Kuchennych rewolucji" gwiazdy, gdzie sprawdzał jakość sezonowych smakołyków, takich jak jagodzianki i pączki. Jego werdykty bywały różne, a sama restauratorka przez długi czas ignorowała materiały publikowane przez Książula.

Ostatnio jednak odniosła się do jego twórczości. Podczas wywiadu dla kanału KrismessTV opowiedziała, jak podchodzi do jego ocen oraz faktu, że nie przyznał jej naklejki Muala ze względu na zbyt wysoką cenę jednej z drożdżówek.

Wydaje mi się, że on dojrzewa, tak? Że na początku robił to trochę dla show-off. Pięć minut? Robił to trochę dla show-off i do końca to były rzetelne oceny. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że stało się to jego pasją i ja go obserwuję. Bardzo dziękuję za to, że jakoś wrócił mi trochę honor, bo jechał równo po mnie i to też go wybiło na to miejsce, w którym jest. Trudno się z tym również nie zgodzić [...] On dojrzewa i zaczyna być takim w sumie dobrym produktem narodowym. Jego wypowiedzi, jego filmy naprawdę są opiniotwórcze i ja go gratuluję postępu i rozwoju, bo to też jest bardzo pozytywny dla nas restauratorów - podsumowała Magda Gessler.

Gwiazda TVN zaznaczyła, że osobiście nie śledzi materiałów youtubera. Fragmenty jego recenzji i ocen jej biznesów są jej przesyłane przez znajomych.

Zobacz również: Książulo w nowej restauracji Magdy Gessler. Youtuber był w szoku po spróbowaniu jedzenia

Magda Gessler reaguje na recenzję Książula. Internauci w szoku

Niedawno portfolio Magdy Gessler powiększyło się o nowe miejsce. "Natura", zlokalizowana w Kluszkowcach nad Jeziorem Czorsztyńskim, szybko przyciągnęła uwagę Książula, który zrelacjonował swoją wizytę na YouTubie. Tym razem twórca był zachwycony smakiem i nagrodził restaurację swoją kultową naklejką Muala, która zawisła na drzwiach wejściowych.

Fani obojga czekali na odzew restauratorki. Został on opublikowany we wtorkowe popołudnie w formie nagrania, na którym gwiazda ogląda fragment recenzji. Jej zadowolenie było ewidentne.

Cieszę się Książulo, że smakowało. VOILÀ!!! Besooos, Magda - napisała w opisie.

Komentarze pod nagraniem od razu zapełniły się entuzjastycznymi wpisami internautów.

Oni muszą być razem; Chcemy waszego oficjalnego spotkania; Jak Oni nie będą razem to nie wierzę w miłość; To oni powinni być w kolejnej edycji Azja Express; To mnie chyba bardziej zszokowało niż pogodzenie się z Dodą; Jakie to piękne, że potrafi Pani przyjąć naklejkę MUALA pomimo, że ma już Pani wiele wyróżnień i renomę. Kuchnia łączy ludzi, Besos; Kobieta ma klasę, wiedziała aby nie komentować kiedy nie było to potrzebne, a teraz proszę. Opłacało się mieć klasę od początku do końca - pisali internauci.

32

Magda Gessler szaleje na weselu