ME siatkarzy. Polacy rozbijają Ukrainę i wciąż nie stracili seta

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-15 20:44

Polscy siatkarze nie dają szans rywalom na mistrzostwach Europy. W czwartym meczu fazy grupowej ME siatkarzy reprezentacja Polski pokonała Ukrainę 3:0. W środę podopieczni Nikoli Grbicia zagrają z Bułgarią na zakończenie rywalizacji w grupie B.

Ręka siatkarza przebijającego piłkę nad siatką. O zwycięstwie Polski z Ukrainą przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka siatkarza uderzająca piłkę nad siatką podczas meczu w hali sportowej.

Kolejne zwycięstwo na koncie biało-czerwonych

Polacy rozpoczęli mecz z niezwykłym impetem. Znakomita seria zagrywek Wilfredo Leona w pierwszej partii dała naszej drużynie prowadzenie 8:1. Chociaż rywale zdołali doprowadzić do wyrównania (13:13), końcówka seta należała do Polaków. Dzięki skutecznym atakom i blokom wygrali 25:20.

W drugiej partii dominacja reprezentacji Polski była już zdecydowana. Przewaga wypracowana przy serwisach Leona i Bartłomieja Bołądzia rosła z każdym punktem. Ostatecznie set zakończył się wynikiem 25:13 po asie serwisowym Bartłomieja Lemańskiego, a Polacy utrzymywali kontrolę nad każdym aspektem gry.

Trzeci set przypieczętował triumf w meczu z Ukrainą

Trzecia odsłona spotkania przyniosła więcej emocji i twardszą walkę punkt za punkt. Ukraina objęła nawet prowadzenie 15:13, jednak podopieczni Nikoli Grbicia szybko wrócili do swojej gry i w zaciętej końcówce wyrwali zwycięstwo 25:22. O losach meczu przesądził błąd Ukraińców oraz skuteczna zagrywka Lemańskiego.

Najlepiej w polskim zespole punktował Bartłomiej Bołądź, który zapisał na swoim koncie 20 oczek. Dzięki wygranej Polacy umocnili się na pozycji lidera grupy B z kompletem punktów i ani jednym straconym setem. Turniej, którego decydująca faza odbędzie się we Włoszech, to dla nich szansa na kolejny sukces po zwycięstwie w Lidze Narodów.

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