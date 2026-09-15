ME siatkarzy. Polacy rozbijają Ukrainę i wciąż nie stracili seta

Kolejne zwycięstwo na koncie biało-czerwonych

Polacy rozpoczęli mecz z niezwykłym impetem. Znakomita seria zagrywek Wilfredo Leona w pierwszej partii dała naszej drużynie prowadzenie 8:1. Chociaż rywale zdołali doprowadzić do wyrównania (13:13), końcówka seta należała do Polaków. Dzięki skutecznym atakom i blokom wygrali 25:20.

W drugiej partii dominacja reprezentacji Polski była już zdecydowana. Przewaga wypracowana przy serwisach Leona i Bartłomieja Bołądzia rosła z każdym punktem. Ostatecznie set zakończył się wynikiem 25:13 po asie serwisowym Bartłomieja Lemańskiego, a Polacy utrzymywali kontrolę nad każdym aspektem gry.

Trzeci set przypieczętował triumf w meczu z Ukrainą

Trzecia odsłona spotkania przyniosła więcej emocji i twardszą walkę punkt za punkt. Ukraina objęła nawet prowadzenie 15:13, jednak podopieczni Nikoli Grbicia szybko wrócili do swojej gry i w zaciętej końcówce wyrwali zwycięstwo 25:22. O losach meczu przesądził błąd Ukraińców oraz skuteczna zagrywka Lemańskiego.

Najlepiej w polskim zespole punktował Bartłomiej Bołądź, który zapisał na swoim koncie 20 oczek. Dzięki wygranej Polacy umocnili się na pozycji lidera grupy B z kompletem punktów i ani jednym straconym setem. Turniej, którego decydująca faza odbędzie się we Włoszech, to dla nich szansa na kolejny sukces po zwycięstwie w Lidze Narodów.