Mecz Polska - Niemcy o awans na MŚ 2027. Czy biało-czerwoni pokonają mistrzów świata?

Trudna walka o awans na mistrzostwa świata

Polscy koszykarze imponują formą w kwalifikacjach do MŚ w Katarze, będąc jedynym niepokonanym zespołem w grupie K. Po wyjazdowym zwycięstwie nad reprezentacją Izraela 106:86 w Rydze, biało-czerwoni mają na swoim koncie komplet siedmiu zwycięstw. Ewentualny niedzielny triumf w Trójmieście da podopiecznym Igora Milicicia ostateczną gwarancję udziału w mistrzostwach świata w 2027 roku.

Niemiecka kadra przyjeżdża do Polski z doskonałym bilansem sześciu wygranych i zaledwie jednej porażki w eliminacjach. Czwarta drużyna igrzysk olimpijskich w Paryżu pokonała w czwartkowym spotkaniu reprezentację Holandii 99:83, potwierdzając swoją wysoką dyspozycję przed starciem z polską drużyną. Dotychczasowy bilans bezpośrednich czternastu spotkań obu ekip o punkty jest nieznacznie korzystniejszy dla zachodnich sąsiadów, którzy triumfowali siedmiokrotnie.

Czy gwiazdy NBA zatrzymają polskich koszykarzy?

Największym zagrożeniem dla polskiego zespołu będzie Dennis Schroeder, który rozgrywa fenomenalne mecze w barwach niemieckiej kadry. Lider drużyny prowadzonej przez trenera Alexa Mumbru notuje średnio 21 punktów i 8 asyst w dotychczasowych letnich spotkaniach kwalifikacyjnych. Mimo braku braci Wagnerów, w składzie mistrzów świata na mecz w Ergo Arenie pojawi się inna gwiazda z parkietów NBA, Tristan Da Silva z Orlando Magic.

Analiza statystyk eliminacyjnych wskazuje na wyrównany poziom obu zespołów, choć widać różnice w stylu gry. Reprezentacja Niemiec zdobywa znacznie więcej punktów po ofensywnych zbiórkach, podczas gdy Polacy dominują w skuteczności rzutów z bezpośrednich okolic kosza. Ostatnie ważne starcia tych ekip, w tym spotkanie o brązowy medal Eurobasketu 2022 oraz mecze w eliminacjach do MŚ 2023, kończyły się porażkami polskiej reprezentacji.