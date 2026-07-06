Drzwi do łazienki muszą być zamknięte. Inaczej grożą ci problemy finansowe i utrata energii

Zgodnie z chińską sztuką Feng Shui, łazienka jest traktowana jako przestrzeń, z której pomyślność i bogactwo mogą ulatywać z domu, wpływając negatywnie na energię Chi.

Niezamknięte drzwi do tego wnętrza oznaczają utratę życiowej siły i potrafią sprowadzić na mieszkańców poważne tarapaty finansowe.

Sprawdź, z jakiego powodu codzienne przyzwyczajenia, na przykład opuszczanie deski klozetowej oraz zamykanie drzwi, są tak istotne dla zachowania harmonii i dobrobytu w Twoim mieszkaniu.

Eksperci od Feng Shui radzą, by zawsze zamykać drzwi od łazienki. Przez to problemy finansowe spadają na domowników

Feng Shui to wywodząca się z Chin, wielowiekowa sztuka i nauka o budowaniu harmonii między człowiekiem a jego otoczeniem. Jej głównym zamierzeniem jest przygotowanie przestrzeni, która wspomaga dobre samopoczucie, zdrowie, pomyślność i sukces domowników. Według jednego z założeń Feng Shui łazienka funkcjonuje jako jedno z najbardziej wysysających energię miejsc w całym mieszkaniu. Jest to spowodowane tym, że woda, utożsamiana w tej koncepcji z dostatkiem i bogactwem, bez przerwy tam odpływa – do toalety, umywalki czy wanny. Niezamknięte drzwi do łazienki są więc postrzegane jako otwarta droga dla uciekającej energii życiowej Chi, a także dla znikania funduszy i pogorszenia samopoczucia w innych częściach domu. Samo zatrzaśnięcie drzwi ma na celu powstrzymanie ucieczki tej energii i niedopuszczenie do jej złego wpływu na pozostałe dziedziny życia rodziny. Dlatego specjaliści od Feng Shui zachęcają, by rygorystycznie pilnować zamkniętych drzwi. Jeśli to zlekceważymy, możemy ściągnąć na siebie kłopoty finansowe.

Zasady Feng Shui związane z łazienką

Dzisiejsze podejście do Feng Shui to często kompilacja antycznej wiedzy, nowoczesnego projektowania wnętrz, psychologii otoczenia oraz estetyki. To nie jest zbiór ludowych przesądów, lecz spójna filozofia życia i kształtowania przestrzeni, ucząca nas uważnego organizowania środowiska po to, by pomagało w osiąganiu celów i zapewniało komfort. Niewątpliwie znaczenie ma każde wnętrze w mieszkaniu, także łazienka czy WC. Jakie jeszcze wskazówki płyną z Feng Shui w kontekście domowej toalety? Oprócz szczelnych drzwi specjaliści radzą wdrożyć kilka innych nawyków minimalizujących ubytek energii. Rekomendują, aby deska klozetowa zawsze pozostawała opuszczona, a jej pokrywa zamknięta – ma to gwarantować dodatkową barierę przed utratą sił. Należy także pomyśleć o postawieniu w łazience kwiatów, utożsamianych ze wzrostem i oczyszczeniem, co stabilizuje energetykę tego wnętrza. Niektórzy doradzają nawet zawieszenie lustra po zewnętrznej stronie drzwi łazienkowych, by odbijało niepożądaną aurę.

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