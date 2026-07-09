Aneta Zając zachwyca w bikini po metamorfozie. Aktorka schudła kilkanaście kilogramów

Aneta Zając przeszła spektakularną metamorfozę! Za nową sylwetką kryje się trudna walka o zdrowie

Obecność Anety Zając na branżowych imprezach oraz jej nowe publikacje w mediach społecznościowych niezmiennie budzą zachwyt wśród obserwatorów. Artystka jest obecnie znacznie szczuplejsza niż w minionych latach, co prowokuje internautów do dyskusji i komplementowania gwiazdy. Warto jednak zaznaczyć, że ta imponująca zmiana wizerunku nie jest wynikiem ulegania najnowszym dietetycznym trendom, a efektem dbałości o własny stan zdrowia.

Gwiazda produkcji "Pierwsza miłość" nie ukrywa, że przez długi czas zmagała się z chorobą Hashimoto. To schorzenie tarczycy stanowi częstą przeszkodę w utrzymaniu odpowiedniej wagi, wywołuje ciągłe uczucie zmęczenia i dezorganizuje codzienne życie. W pewnym momencie aktorka postanowiła zawalczyć o lepsze samopoczucie, podejmując współpracę z lekarzami i ekspertami od zdrowego stylu życia.

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Metamorfoza nie wydarzyła się nagle. Zając z czasem wprowadzała zmiany w swojej diecie, zaczęła regularnie uprawiać sport i skrupulatnie przestrzegała wskazówek lekarzy. Stopniowo pojawiały się rezultaty tych działań. Gwiazda straciła kilkanaście kilogramów, a jej wygląd przeszedł ogromną przemianę. Sama artystka wielokrotnie zaznaczała jednak, że dla niej najważniejszy był nie spadek wagi, ale powrót do pełni sił i polepszenie samopoczucia.

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Cieszę się, że moje BMI w końcu jest w normie. W styczniu byłam jeszcze w otyłości I stopnia - dziś jestem w zupełnie innym miejscu. Jestem wdzięczna sobie za to, że przez te sześć miesięcy naprawdę zadbałam o zdrowie. To mój mały sukces - pisała w zeszłym roku na swoim profilu na Instagramie, pokazując zdjęcia z przemiany.

Aktorka czuła dyskomfort we własnym ciele, dlatego jej pierwszym krokiem była wizyta u fachowca, o czym wspominała w rozmowie z Super Expressem.

Udałam się do lekarza. Zrobiłam badania krwi i miałam postawioną odpowiednią diagnozę, która pozwoliła mi na to, żeby po prostu być teraz w takim miejscu, a nie innym.

Niedawno gwiazda udostępniła fotografie, na których widać ją w samym kostiumie kąpielowym. Zrobione na początku roku, w trakcie zimowego wypoczynku zdjęcia pokazują, że aktorka prezentuje się znakomicie. TUTAJ ZNAJDZIECIE JEJ NOWSZE I STARSZE FOTKI!

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