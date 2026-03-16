Maciek Szczerbowski z Oscarem 2026! Kim jest polski twórca nagrodzonej animacji?

Oscary 2026: Maciek Szczerbowski ze statuetką

Podczas ceremonii rozdania Oscarów 2026 nagroda za najlepszą krótkometrażową animację powędrowała do twórców filmu "The Girl Who Cried Pearls".

Dzieło to efekt współpracy Maćka Szczerbowskiego z kanadyjskim twórcą Chrisem Lavisem. Fabuła koncentruje się na biednym chłopcu, który darzy uczuciem dziewczynkę roniącą perły zamiast łez. Młodzieniec sprzedaje niezwykłe łzy w lombardzie, jednak apetyt właściciela na drogocenne klejnoty nieustannie rośnie.

Ta utrzymana w konwencji baśni opowieść osadzona jest w montrealskich realiach początku ubiegłego stulecia.

Pochodzenie polskiego laureata Oscara 2026

55-letni Maciek Szczerbowski przyszedł na świat w stolicy Wielkopolski. Jego rodzina wyemigrowała z ojczyzny w 1981 roku. Choć początkowo wyjechali na podstawie wiz turystycznych, w Austrii wystąpili o azyl polityczny. Rok później osiedlili się w Kanadzie, gdzie przyszły laureat Oscara spędził młodość i rozpoczął karierę artystyczną. To właśnie tam odebrał edukację i odkrył pasję do tworzenia scenografii oraz animacji.

Mimo wieloletniego pobytu za granicą, twórca często zaznacza w rozmowach z dziennikarzami, że jego więź z ojczyzną pozostaje niezwykle silna.

Czuję się Kanadyjczykiem, zdecydowanie. Czuję się jak francuski Anglik. Ale wciąż należę do was, na zawsze. Kocham Polskę

- wyznał w jednym z wywiadów.

Współpraca Maćka Szczerbowskiego i Chrisa Lavisa

Kluczowym wydarzeniem na zawodowej ścieżce Polaka było nawiązanie współpracy z Chrisem Lavisem. Artyści spotkali się na studiach i w 1997 roku powołali do życia studio Clyde Henry Productions. Ich specjalnością stała się animacja poklatkowa. W procesie twórczym wykorzystują lalki, miniaturowe modele oraz własnoręcznie tworzone scenografie, które następnie uwieczniają na serii fotografii.

Dzięki swojemu unikalnemu stylowi wizualnemu, z biegiem lat zyskali status jednych z najbardziej cenionych twórców animacji artystycznej. Zanim sięgnęli po statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej, ich wcześniejsze dzieło, zrealizowana w 2007 roku "Madame Tutli-Putli", przyniosła im międzynarodowy rozgłos.

Wspomniana produkcja, opowiadająca o samotnej podróżniczce w pociągu z bagażem całego życia, zdobyła dwie nagrody na festiwalu w Cannes oraz nominację do Oscara. To właśnie ten film sprawił, że świat filmu zwrócił baczną uwagę na ten wyjątkowy duet.

Oscary 2026 dla "The Girl Who Cried Pearls"

Kolejnym kamieniem milowym w ich twórczości okazała się animacja "The Girl Who Cried Pearls". Dzieło to, po premierze na renomowanym festiwalu w Annecy, zostało uznane za najlepszy kanadyjski krótki metraż.

Film charakteryzuje się niezwykłą dbałością o detale techniczne - łączy w sobie animację poklatkową, elementy z plasteliny, wydruki 3D oraz misternie, ręcznie przygotowane dekoracje.

Ceremonia rozdania Oscarów 2026 przyniosła twórcom zwycięstwo w kategorii najlepsza krótkometrażowa animacja, co sprawiło, że Maciek Szczerbowski wpisał się na listę Polaków wyróżnionych przez Amerykańską Akademię Filmową.

Triumf "The Girl Who Cried Pearls" to największe osiągnięcie w dotychczasowym dorobku Maćka Szczerbowskiego.

