Gorące after party po 98. gali Oscarów. Te kreacje z imprezy Vanity Fair przejdą do historii

Główna ceremonia w kalifornijskim Dolby Theatre zgromadziła czołowe postaci branży filmowej, jednak najbardziej spektakularne wydarzenia miały miejsce dopiero po wręczeniu wszystkich wyróżnień. Prestiżowa impreza Vanity Fair stanowiła doskonałą przestrzeń do zaprezentowania wyjątkowych stylizacji oraz indywidualnego temperamentu sław. Uczestniczki wydarzenia chętnie pozowały przed obiektywami aparatów. Uwagę zgromadzonych skradła Demi Moore w imponującej kreacji od domu mody Gucci z głębokim wycięciem, której towarzyszyły córki przypominające młodsze wersje sławnej matki. Równie ogromne zainteresowanie wzbudziła Emily Ratajkowski, prezentując niezwykle dopasowaną i lśniącą suknię.

Zobacz też: Ona ma naprawdę 63 lata? Demi Moore wygląda młodziej niż połowa Hollywood

Kardashianki i Hailey Bieber na czerwonym dywanie imprezy Vanity Fair

Wśród zaproszonych gości znalazła się Alessandra Ambrosio w transparentnej stylizacji opartej na gorsecie oraz Jessica Alba w sukience z oryginalnie skrojonym dołem. Przed fotoreporterami zaprezentowały się także przedstawicielki rodziny Kardashian-Jenner, w tym Kim, Kendall oraz Kris. Wydarzenie uświetniła obecność Lauren Sanchez u boku Jeffa Bezosa, natomiast takie osobistości jak Hailey Bieber, Bella Hadid, Nicole Kidman, Cara Delevingne, Naomi Watts i Jane Fonda udowodniły potęgę klasy oraz zmysłowości. Emocje na miejscu sięgały zenitu, a pracujący bez przerwy fotografowie z trudem rejestrowali każdy element widowiska, który błyskawicznie podbijał internetowe platformy społecznościowe.

Zobacz też: Oscary 2026. Wielki sukces Maćka Szczerbowskiego! Polak zdobył prestiżową statuetkę

Podczas tego wyjątkowego wieczoru nie zabrakło absolutnie brawurowych decyzji wizerunkowych. Znaczna część uczestniczek zdecydowała się na bardzo ryzykowne wycięcia oraz prześwitujące tkaniny, co wywoływało konkretne reakcje i lawinę komentarzy brzmiących:

"Wow, co za odwaga!"

Pozostali goście wybrali bardziej zachowawcze rozwiązania, jednak nawet w przypadku klasycznych i eleganckich ubiorów wyczuwalna była wyraźna chęć zdominowania medialnych nagłówków. Coroczne spotkanie organizowane po Oscarach przez magazyn Vanity Fair po raz kolejny udowodniło ogromne znaczenie detali oraz starannie zaplanowanego wizerunku w brutalnym świecie światowego show-biznesu.

Zobacz też: Oscary 2026. Wyniki. Oto lista zwycięzców. Kto otrzymał nagrodę Akademii? Nie brakuje zaskoczeń