2. Ekstraliga żużlowa. Remis w hicie PSŻ Poznań z Polonią Bydgoszcz

Emocjonujący mecz w Poznaniu

Pierwsze spotkanie finałowe 2. Ekstraligi żużlowej przyniosło niesamowite emocje i zakończyło się remisem 45:45. Hunters PSŻ Poznań podjął na własnym torze Abramczyk Polonię Bydgoszcz. Mecz trzymał w napięciu do samego końca, a losy zwycięstwa ważyły się w ostatnim wyścigu.

Najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy był Ryan Douglas, zdobywca 14 punktów. Dla drużyny gości najwięcej punktów przywiózł Wiktor Przyjemski (10 punktów). Rewanżowe starcie, które zadecyduje o awansie, zaplanowano na 20 września 2026 roku w Bydgoszczy.

Jak przebiegało spotkanie w Bydgoszczy?

Po pierwszych 10 wyścigach Abramczyk Polonia Bydgoszcz prowadziła różnicą dziesięciu punktów (35:25) i była na dobrej drodze do odniesienia kolejnego zwycięstwa. Gospodarze nie złożyli jednak broni i zdołali odrobić straty w końcówce spotkania.

W 15. biegu para PSŻ Poznań, Ryan Douglas i Dimitri Berge, jechała po podwójne zwycięstwo, które dałoby im wygraną w całym meczu. Niestety, defekt motocykla Berge na ostatnim wirażu sprawił, że został wyprzedzony przez Kaia Huckenbecka, co skutkowało remisem w całym meczu. W 11. biegu groźny upadek zaliczył Szymon Woźniak, który ukarany został czerwoną kartką, jednak będzie mógł pojechać w rewanżu.