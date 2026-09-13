Pogoń Szczecin pokonuje Wieczystą Kraków. Kto strzelił decydującego gola?

Dwie bramki w drugiej połowie

Spotkanie pomiędzy zespołami Pogoń Szczecin a Wieczysta Kraków w piłkarskiej Ekstraklasie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy. Do przerwy na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis 0:0. Pierwszego gola dla szczecinian zdobył w 59. minucie Darko Czurlinow.

W doliczonym czasie gry, dokładnie w 90+3. minucie, wynik meczu na 2:0 ustalił Jordi Sanchez. Sędzią tego starcia, które przyciągnęło na trybuny 18 173 widzów, był Damian Sylwestrzak z Wrocławia.

Kartki i składy obu drużyn

Podczas meczu sędzia pokazał cztery żółte kartki. W zespole Pogoni Szczecin ukarany został Patryk Dziczek, natomiast w drużynie Wieczystej Kraków kartoniki obejrzeli Duje Dujmović, Lucas Piazon oraz Kamil Pestka.

W składzie gospodarzy, w bramce wystąpił Valentin Cojocaru, a w formacji defensywnej zagrali m.in. Dimitrios Keramitsis i Lucas Willen. Drużyna z Krakowa rozpoczęła mecz z Mateuszem Kochalskim w bramce oraz Efhimiosem Koulourisem w ataku.