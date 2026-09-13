Rozpala wyobraźnię kibiców tenisa ciałem 10/10! Ślinią się do niej na całym świecie

Rachel Stuhlmann pochodzi z St. Louis i może pochwalić się całkiem niezłą przeszłością sportową. Amerykanka grała w tenisa podczas studiów na University of Missouri, plasując się wysoko w rozgrywkach NCAA. Ostatecznie jednak zrezygnowała z profesjonalnego sportu na rzecz innej ścieżki. Będąc po studiach związanych z fitnessem i żywieniem, postanowiła wykorzystać swoją wiedzę, promując tenis w innowacyjny i przystępny sposób. Największą popularność zdobyła na Instagramie, gdzie zgromadziła już pokaźną społeczność ponad 300 tysięcy fanów!

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Na jej kanałach społecznościowych regularnie pojawiają się nowe materiały, zarówno z kortów, jak i spoza nich. Influencerka często bierze udział w profesjonalnych sesjach zdjęciowych, podczas których śmiało prezentuje swoje wytrenowane ciało, często w dość skąpych ubraniach. Tym samym rzuca wyzwanie raczej konserwatywnemu wizerunkowi tenisa. Jej odważne kadry spotykają się z ogromnym uznaniem fanów z całego globu, którzy chętnie je komentują.

Zasięgi w internecie pomogły Stuhlmann w rozwoju kariery dziennikarskiej i eksperckiej, co zaowocowało współpracą z rozmaitymi mediami. Ona sama uważa, że jej główną misją jest popularyzacja tenisa i uczynienie go bardziej przystępnym dla przeciętnego kibica. Dostaje sporo sygnałów od ludzi, którzy za jej sprawą zainteresowali się tym sportem, a nawet sami zaczęli grać. Mimo częstych porównań do Paige Spiranac, popularnej golfistki, Rachel cieszy się z tego i zamierza dalej realizować swoją wizję promowania tego sportu!

Więcej zdjęć zmysłowej Rachel Stuhlmann znajduje się w naszej galerii.