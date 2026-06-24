Maciej Miecznikowski trafił do szpitala. Traci słuch, ale ta operacja może wszystko zmienić

Lider zespołu Leszcze walczy o słuch. Maciej Miecznikowski czeka na implant

Na profilu Macieja Miecznikowskiego w mediach społecznościowych pojawiło się ważne nagranie. Artysta udokumentował na nim przyjęcie do szpitala, gdzie przejdzie kolejny zabieg. Tym razem lekarze wszczepią mu specjalny implant, który ma pomóc w odzyskaniu zmysłu słuchu.

I nadszedł ten dzień… - napisał lider Leszczy.

Następnie muzyk dodał w relacji:

Już prawie nic nie słyszę, więc jestem w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. To państwowy szpital, który rozwija się dzięki prof. Henrykowi Skarżyńskiemu. Biorę numerek i czekam. (...) Panie rejestratorki są przyzwyczajone, żeby mówić głośno. Wyniki badań w normie. Trzeba wypełnić długi formularz. Po 6 wcześniejszych operacjach ostatecznie będę miał wszczepiony implant. Nie ukrywam, trochę się boję. Ale jestem w dobrych rękach. Trzymajcie dziś za mnie kciuki.

Wokalista, który zyskał olbrzymią sympatię słuchaczy i widzów dzięki przebojom takim jak "Kombinuj, dziewczyno" oraz programom "Tak to leciało!" czy "Bitwa na głosy", od lat boryka się z przewlekłymi kłopotami laryngologicznymi. Zdiagnozowano u niego otosklerozę, czyli poważne schorzenie uszkadzające struktury ucha środkowego. W wyniku postępu tej choroby niemal całkowicie utracił słuch w prawym uchu.

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W internecie zaraz po publikacji wpisu zaroiło się od ciepłych słów, kierowanych do artysty zarówno przez osoby z show-biznesu, jak i oddanych sympatyków.

Maciejku! Będzie wspaniale! Kochamy Cię - napisała Olga Borys.

Z kolei Katarzyna Zielińska skomentowała pod postem:

Maciej! Jesteś w najlepszych rękach!!!!! Trzymamy kciuki.

Na kilka krzepiących słów zdecydowała się również wokalistka Magda Steczkowska:

Najlepsze miejsce! Prof. Skarzynski MISTRZ! i bardzo miły, pomocny personel. Ściskam Cię czule, Kolego Drogi.

Wśród licznych komentarzy można było znaleźć także relacje osób, które mają za sobą identyczną procedurę medyczną:

"Jestem po operacji i... żałuję, że nie poddałem się jej wcześniej. Nie było łatwo, ale po 6 miesiącach jest rewelacyjnie", "Życzę, żeby implant zastartował, a rehabilitacja przebiegała bez zakłóceń! Ja już prawie 20 lat po wszczepie", "Ogarniają mnie tam od 2008. Wspaniałe miejsce, zawdzięczam im to, że nadal mogę robić to, co robię".

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