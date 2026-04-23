Łukasz Litewka nie żyje. Doda, politycy i gwiazdy żegnają posła

Nie żyje poseł Łukasz Litewka. 36-latek zginął w wypadku

W środę, 23 kwietnia w wypadku w Dąbrowie Górniczej zginął Łukasz Litewka, poseł Nowej Lewicy, a także znany społecznik i aktywista z Sosnowca. Miał 36 lat. Służby wciąż badają okoliczności tej tragedii. Jak przekazał "Super Expressowi" prokurator Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, przyczyny wypadku nie są na razie jasne.

"Zabezpieczamy materiał dowodowy. Na miejscu jest biegły lekarz medycyny i biegły z zakresu przebiegu wypadków drogowych. Na temat przebiegu samego wypadku na tę chwilę nie możemy powiedzieć zbyt wiele. Na drodze został potrącony rowerzysta przez samochód osobowy. Okoliczności tego zdarzenia są niejasne. Prawdopodobnie mówimy tu o zderzeniu czołowym" - poinformował rzecznik prasowy PO w Sosnowcu.

Zmarły był nie tylko politykiem. Litewka od lat aktywnie angażował się w inicjatywy społeczne, pomagając m.in. bezdomnym i zwierzętom, wspierając lokalne akcje pomocowe. Skupił wokół siebie oddolną społeczność TeamLitewka, zrzeszającą wielu wolontariuszy.

Śmierć Łukasza Litewki odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Wiele osób nie może uwierzyć w to, co się stało. Wśród licznie publikowanych kondolencji przewijają się głosy polityków ze wszystkich stron sceny politycznej, którzy akcentują jego umiejętność działania ponad podziałami. Posłanka i aktorka Dominika Chorosińska pożegnała go na swoim profilu długim wpisem.

"Straszna wiadomość. Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł ponad podziałami. [...] Zostawił po sobie coś, co w polskiej polityce jest rzadkie: realne, policzalne dobro. Psy, które znalazły dom. Dzieci, które doczekały się operacji. Seniorzy, którym ktoś wreszcie pomógł" - napisała posłanka.

Doda i inni żegnają Łukasza Litewkę

Z tragicznie zmarłym posłem na bieżąco kontaktowała się Doda, z którą połączyła go pasja do pomagania. Litewka wspierał artystkę w jej działaniach nagłaśniających trudną sytuację schronisk dla zwierząt. Piosenkarka opublikowała w mediach społecznościowych czarno-białą fotografię posła opatrzoną osobistym wyznaniem:

"Jeszcze przed obiadem żartowaliśmy... Nic się nie martw, wszystko dokończę. Widzimy się w kolejnym wcieleniu."

Później Doda dodała kolejny post, w którym wyznała, że nie wierzy, iż był to tylko nieszczęśliwy wypadek.

"Ale co ja wiem. Jestem tylko załamaną piosenkarką, której pękło serce. Kontynuujmy to, co Łukasz w nas wszystkich zasiał. Jego misja i idea nie umrze nigdy" - dodała.

Głos po tragicznym wypadku zabrała również influencerka Natalia Maszkowska:

"Osłupiałam. Zginął Łukasz Litewka, osoba która jak nikt inny potrafiła pomóc dosłownie każdemu. Nie było dla Niego rzeczy niemożliwych! To ogromna tragedia!!! Nawet nie wiem, co powiedzieć, bo aż nie jestem w stanie w to uwierzyć!!!!!"

Posłanka i była reprezentantka Polski w siatkówce, Małgorzata Niemczyk, podkreśliła wielkie zaangażowanie i pasję zmarłego, przekazując słowa wsparcia dla jego najbliższych.

"Tragiczne wieści. Nie żyje poseł Łukasz Litewka – zginął w tragicznym wypadku, śmiertelnie potrącony podczas jazdy na rowerze.​Trudno ubrać w słowa ten ból. To ogromna strata człowieka pełnego pasji i zaangażowania. Wyrazy najgłębszego współczucia dla rodziny, bliskich i przyjaciół w tych niewyobrażalnie trudnych chwilach. Spoczywaj w pokoju" - napisała Niemczyk.

W opinii zwolenników Łukasz Litewka był dowodem na to, że polityk może mieć ludzkie, mniej oficjalne oblicze. Jego autentyczność zjednywała mu wielu fanów, dla których stanowił przykład polityka stawiającego dobro drugiego człowieka na pierwszym miejscu, bez względu na polityczne barwy.

