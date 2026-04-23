Doda pożegnała Łukasza Litewkę. "Nie wierzę w wypadki"

Łukasz Litewka nie żyje. Polityk Lewicy, znany z zaangażowania w liczne akcje charytatywne, zginął tragicznie w wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej. Mężczyzna został potrącony przez samochód, jadąc rowerem. Miał 36 lat.

Doda żegna Łukasza Litewkę

W ostatnim czasie Litewka był bardzo mocno zaangażowany w pomoc zwierzętom. Polityk otwarcie popierał działalność Dody i wspólnie z nią pojawiał się na protestach, mających na celu doprowadzenie do zamknięcia tzw. patoschronisk. Wspólnie zjawili się nawet u prezydenta Karola Nawrockiego. Doda błyskawicznie zareagowała na wieść o śmierci Litewki. Artystka zamieściła w mediach społecznościowych czarno-białe zdjęcie polityka i opatrzyła wzruszajacym opisem. Rozmawiali jeszcze dzisiaj.

Doda reaguje na śmierć Litewki

Doda utrzymywała przyjacielskie relacje z Łukaszem Litewką. Wczoraj, goszcząc na streamie Łatwoganga, wykonała do niego telefon. Dziś, jak wyjawiła na Instagramie, również rozmawiali. Piosenkarka pożegnała polityka w pięknych słowach.

Jeszcze przed obiadem żartowaliśmy... Nic się nie martw, wszystko dokończę. Widzimy się w kolejnym wcieleniu

Gwiazda estrady dodała też, że nie wierzy w wypadki. Poprosiła obserwatorów, by kontynuowali misję zmarłego i czynili dobro.

Nie wierzę w wypadki. Ale co ja tam wiem. Jestem tylko załamaną piosenkarką, której pękło serce. Kontynuujmy to, co Łukasz w nas wszystkich zasiał, jego misja i idea nie umrą nigdy - dopisała.

16