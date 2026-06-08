Agnieszka Hyży w odważnym stroju kąpielowym chwali wczasy w Egipcie. Ależ ona wygląda!

Agnieszka Hyży poleca wakacje w Egipcie

Agnieszka Hyży doskonale wie, jaki kierunek obrać, by cieszyć się luksusem i prawdziwym odpoczynkiem. Znana prezenterka spakowała bagaże i w towarzystwie męża oraz małego synka udała się na egipskie wczasy. Nie tylko zaprezentowała swoje wdzięki w skąpym bikini, ale też bardzo pochlebnie wypowiedziała się o tym wakacyjnym kurorcie.

Na zdjęciach wrzuconych do sieci widać, że prezenterka jest w rewelacyjnej formie. Uśmiechnięta, łapiąca promienie słoneczne na tle pięknych krajobrazów, udowadnia, że egzotyka bardzo jej służy. Uwagę fanów przykuła nie tylko jej świetna figura, ale także to, że wyjazd miał wymiar rodzinny. Tym razem celebrytka opublikowała bowiem fotografie z dzieckiem, co należy u niej do rzadkości.

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Spore poruszenie wywołały jednak słowa samej Agnieszki Hyży. Gwiazda argumentowała, że Egipt jest w tej chwili jednym z najlepszych wyborów dla osób oczekujących luksusu w rozsądnej cenie.

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To jeden z kierunków z najlepszym stosunkiem standardu do ceny - napisała.

Jej zdaniem ciężko o drugie takie miejsce, gdzie w tak dobrych cenach otrzymujemy komfortowe zakwaterowanie, cudowną aurę i urokliwe plaże. Zgadzacie się z jej opinią?

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Zdjęcia Agnieszki Hyży z Egiptu robią furorę

Egipt niezmiennie od lat przyciąga tłumy Polaków. Gorące morze, pewna pogoda i mnóstwo luksusowych hoteli sprawiają, że ten kierunek coraz częściej kusi także celebrytów. Wszystko wskazuje na to, że Agnieszka Hyży również stała się wielką miłośniczką tego kraju.

Widząc wakacyjne ujęcia, trudno dziwić się jej entuzjazmowi. Turkusowe fale, błogi spokój i czas w gronie rodziny to recepta na idealny wypoczynek. Trzeba też przyznać, że prezenterka na wyjeździe prezentowała się oszałamiająco. Na opublikowanych w internecie fotografiach pokazała się w wyciętym stroju kąpielowym, dwukolorowym bikini i koronkach. ZOBACZCIE!

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