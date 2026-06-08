Nowe trofeum i rekordowe 300 milionów złotych dla klubów. Ekstraklasa szykuje się do stulecia rozgrywek

Polska Ekstraklasa przygotowuje się do obchodów setnej rocznicy powstania, prezentując kibicom szereg nowości, do których należą między innymi unikalna futbolówka Adidasa oraz odświeżona wersja mistrzowskiego trofeum.

Krajowe drużyny mogą liczyć na historyczne wsparcie finansowe w wysokości 300 milionów złotych, co stanowi kluczowy krok w drodze do poprawy pozycji w europejskich rankingach i walki o elitarną Ligę Mistrzów .

. Rozgrywki czeka również technologiczny skok jakościowy, a gigantyczne nakłady inwestycyjne mają w najbliższym czasie zdecydowanie podnieść poziom rywalizacji na krajowych boiskach.

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Jubileusz 100-lecia Ekstraklasy. Poznaliśmy wygląd nowego trofeum dla mistrza Polski

Zbliżający się wielkimi krokami sezon 2026/2027 upłynie pod znakiem obchodów setnej rocznicy powstania najważniejszych rozgrywek w naszym kraju. Władze ligi nie czekają jednak do ostatniej chwili i już teraz rozpoczęły świętowanie. Na specjalnej konferencji prasowej zorganizowanej w stolicy przedstawiono zupełnie nową nagrodę dla najlepszej drużyny w kraju. Mistrzowska patera zyskała znacznie bardziej błyszczącą, złotą powłokę, która ma idealnie oddawać uroczysty charakter zbliżającego się jubileuszu.

„- Chcemy w ten sposób podkreślić wyjątkowość tego jubileuszu. Mam nadzieję, że będzie to złoty sezon, a może nawet złoty wiek przed nami - mówił prezes Ekstraklasy SA, Marcin Animucki.”

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Zmiany nie ograniczają się jednak wyłącznie do samego trofeum. Zawodnicy wybiegną na murawę z zaprojektowaną specjalnie na tę okazję futbolówką Ekstraklasa PRO, przygotowaną przez firmę Adidas. Przedstawiciele producenta gwarantują, że zastosowanie innowacyjnych wytłoczeń zapewni graczom doskonałą precyzję oraz wyjątkową stabilność lotu piłki.

„- Podobno wystarczy jedno dotknięcie i leci prosto w okienko. Będziemy świadkami w tym sezonie wielu naprawdę wyjątkowych goli - żartował prowadzący konferencję Remigiusz Kula.”

Prezes Marcin Animucki zapowiada historyczne wypłaty. Ekstraklasa walczy o europejskie puchary

Efektowne odświeżenie wizerunku to tylko jeden z elementów szeroko zakrojonego planu rozwoju. Fundamentem pozostają ogromne środki finansowe, zasilające kasy poszczególnych drużyn. Za poprzednią kampanię zespoły otrzymały łącznie imponującą kwotę 294 milionów złotych, natomiast prezes Animucki zadeklarował, że próg 300 milionów może paść już w trwających rozgrywkach. Tak gigantyczny zastrzyk gotówki ma stanowić realne wsparcie dla krajowych ekip w batalii o awans do fazy grupowej europejskich pucharów.

„- Jesteśmy na miejscu, które nam się należało, ale osiągnęliśmy to wielką pracą. Mamy najnowocześniejszą infrastrukturę sportową i coraz więcej osób na stadionach - podkreślał prezes Ekstraklasy.”

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Głównym założeniem zarządu jest wprowadzenie naszych rozgrywek do czołowej dziesiątki lig na Starym Kontynencie, co zagwarantowałoby mistrzowi Polski bezpośredni udział w Lidze Mistrzów. Oprócz potężnych inwestycji finansowych pomóc w tym mają innowacyjne rozwiązania technologiczne. Już jesienią bieżącego roku na rodzimych obiektach zostanie wdrożony półautomatyczny system wykrywania spalonych, powszechnie stosowany w elitarnych zmaganiach Champions League. To dobitnie pokazuje, że najstarsza polska liga odważnie stawia na nowoczesność.