Łukasz Litewka nie żyje. Data na tabliczce wstrząsa. Poseł zginął tuż przed urodzinami

Tragedia na drodze. Łukasz Litewka nie żyje

Nagła śmierć 36-letniego polityka wstrząsnęła krajem. Łukasz Litewka, poseł reprezentujący Lewicę, zginął w tragicznym wypadku. 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej, podczas jazdy na rowerze, został potrącony przez auto. Obrażenia okazały się na tyle rozległe, że życia mężczyzny nie udało się uratować. Zgon Litewki poruszył zarówno środowisko polityczne, jak i opinię publiczną. Internauci wspominali go jako osobę oddaną sprawom społecznym i zawsze gotową do pomocy. To zaangażowanie sprawiło, że na jego pogrzeb przyszły prawdziwe tłumy.

Państwowe uroczystości żałobne miały miejsce 29 kwietnia w Sosnowcu. O godzinie 13.30 w kościele św. Joachima wystartowała msza w intencji zmarłego. Miejscem wiecznego spoczynku polityka jest cmentarz przy ulicy Zuzanny. Wśród żałobników nie zabrakło pary prezydenckiej, członków parlamentu oraz rządu. Relację z tego smutnego wydarzenia można było śledzić w stacjach telewizyjnych, w internecie oraz na specjalnych telebimach ustawionych przed świątynią.

Rodzina zmarłego zdecydowała się jednak na pewne ograniczenia. Ostatni etap uroczystości odbył się bez asysty dziennikarzy. Bliscy Litewki wystosowali również prośbę do żałobników: zasugerowali, by zamiast przynosić wiązanki, wesprzeć osoby potrzebujące.

Pogrzeb Łukasza Litewki 10 dni przed jego urodzinami

Pożegnanie Łukasza Litewki miało niezwykle poruszający charakter. Decyzją władz zmarły został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ostatni hołd złożyli mu czołowi przedstawiciele polskiej polityki, w tym prezydent, premier Donald Tusk, wicepremier Krzysztof Gawkowski, a także Włodzimierz Czarzasty, Mariusz Błaszczak z PiS, Grzegorz Płaczek reprezentujący Konfederację oraz działaczki Lewicy: Katarzyna Kotula, Anna Maria Żukowska i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Trumnę ustawioną przy ołtarzu zdobiła polska flaga. Uwagę przykuwała również tabliczka informacyjna zawierająca personalia oraz daty narodzin i śmierci posła.

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia, a ceremonia pogrzebowa przypadła na 29 kwietnia. Zaledwie 10 dni później społecznik celebrowałby swoje 37. urodziny. Urodził się 9 maja 1989 roku i odszedł zdecydowanie za wcześnie, na 16 dni przed kolejną rocznicą urodzin.

Są takie chwile, kiedy słowa wydają się wręcz zdradą. A przynajmniej są zbyt nieporadne, by odważyć się dotknąć otwartej rany. Stoimy w ciszy, która boli, ale jednocześnie jest najbardziej uczciwym miejscem spotkania. W obliczu takiej straty milczenie wydaje się najlepszą modlitwą. A jednak próbujemy – z drżeniem, ale i z ufnością – odnaleźć puls nadziei. Szukamy go w słowach Ewangelii i w tym niezwykłym, pisanym pośpiesznie, ale sercem, testamencie codzienności, który pan Łukasz zostawił nam w spadku. Przyszliśmy pożegnać człowieka, który pokazał nam wszystkim, że autentyczne dobro nie potrzebuje legitymacji, wielkich haseł ani określonych barw, by czynić świat jaśniejszym. "Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności" – święty Jan Apostoł kreśli dziś przed nami obraz Boga, który jest czystym światłem. Nie takim, które oślepia, ale takim, które daje ciepło. (...) Pan Łukasz intuicyjnie czuł, że obecności Boga nie szuka się w pustych deklaracjach, ale w uśmiechu kogoś, komu przywrócono godność, czy w równym spojrzeniu ocalonego stworzenia

- powiedział podczas nabożeństwa biskup sosnowiecki Artur Ważny.

Na miejscu tragedii Łukasz Litewki wciąż przybywa kwiatów, zniczy i maskotek