Łukasz Federkiewicz kiedyś i dziś. Zanim Kortez został gwiazdą, pracował na budowie

Spis treści
- Z placu budowy na szczyty list przebojów. Tak zaczynał Kortez
- Nie tylko „Zostań”. Te utwory i projekty zdefiniowały jego karierę
- Autentyczność, która porusza serca. Oto fenomen Korteza
- Tak zmienił się Łukasz Federkiewicz. Jego wizerunek ewoluował przez lata
- Chroniona twierdza. Co wiemy o życiu prywatnym Korteza?
- Co dziś robi Kortez? Artysta nie zwalnia tempa
Z placu budowy na szczyty list przebojów. Tak zaczynał Kortez
Łukasz Federkiewicz, znany szerszej publiczności jako Kortez, nie jest typową gwiazdą, która od dziecka marzyła o scenie. Zanim jego muzyka podbiła serca Polaków, przez lata pracował fizycznie, między innymi na budowie. Muzyka była dla niego odskocznią i pasją, którą rozwijał po godzinach. Przełom nastąpił, gdy w 2013 roku wziął udział w precastingu do programu "Must Be the Music. Tylko muzyka". Choć nie dostał się do głównych etapów, jego talentem zainteresował się Paweł Jóźwicki z wytwórni Jazzboy Records. To spotkanie odmieniło jego życie. Debiutancki album „Bumerang”, wydany w 2015 roku, okazał się spektakularnym sukcesem, pokrywając się diamentem i przynosząc mu Fryderyka za fonograficzny debiut roku.
Nie tylko „Zostań”. Te utwory i projekty zdefiniowały jego karierę
Kariera Korteza to znacznie więcej niż tylko jeden hit. Jego dyskografia, choć nie jest obszerna, składa się z albumów, które zyskały status kultowych. Po sukcesie "Bumerangu" przyszły kolejne płyty, takie jak "Mój dom" czy "Mini dom", które ugruntowały jego pozycję na rynku. Artysta zasłynął z niezwykle emocjonalnych i szczerych piosenek, takich jak "Od dawna już wiem", "Hej wy" czy "Dobry moment". Niezwykle ważnym punktem w jego karierze był udział w supergrupie Męskie Granie Orkiestra w 2018 roku, gdzie razem z Dawidem Podsiadło i Krzysztofem Zalewskim stworzył ponadczasowy hymn "Początek". Jego koncerty to prawdziwe misteria, wyprzedające się na pniu i gromadzące tysiące fanów, którzy chcą doświadczyć jego muzyki na żywo.
Autentyczność, która porusza serca. Oto fenomen Korteza
Słuchacze pokochali Korteza za coś, czego często brakuje we współczesnym show-biznesie - za stuprocentową autentyczność. W jego twórczości nie ma miejsca na fałsz czy sztuczne kreacje. Śpiewa o prawdziwym życiu, miłości, stracie i codziennych zmaganiach, używając prostych, ale niezwykle trafnych słów. Jego wizerunek "chłopaka z sąsiedztwa", który ciężką pracą doszedł do sukcesu, rezonuje z publicznością. To właśnie ta emocjonalna szczerość, połączona z jego charakterystycznym, lekko zachrypniętym i pełnym bólu głosem, sprawiła, że stał się jednym z najważniejszych artystów swojego pokolenia.
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Tak zmienił się Łukasz Federkiewicz. Jego wizerunek ewoluował przez lata
Patrząc na zdjęcia Korteza sprzed lat, widzimy nieśmiałego, młodego mężczyznę, który dopiero wkraczał na wielką scenę. Jego styl był prosty i niewymuszony - flanelowe koszule, zwykłe t-shirty i dżinsy. Z biegiem lat jego wizerunek nabrał dojrzałości i pewności siebie, choć artysta pozostał wierny swojej nonszalancji. Surowy, minimalistyczny styl stał się jego znakiem rozpoznawczym. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jego wyglądu są tatuaże, które z czasem coraz gęściej pokrywały jego ciało, stając się swoistym pamiętnikiem. Mimo upływu lat i zdobytej sławy, w jego spojrzeniu wciąż można dostrzec tę samą wrażliwość, która urzekła fanów na początku jego drogi.
Chroniona twierdza. Co wiemy o życiu prywatnym Korteza?
Łukasz Federkiewicz jest artystą, który konsekwentnie i niezwykle skutecznie strzeże swojej prywatności. Rzadko udziela wywiadów, a jeśli już to robi, skupia się głównie na muzyce. Wiadomo, że jest ojcem, a doświadczenia związane z rodzicielstwem często stają się inspiracją dla jego niezwykle osobistych tekstów. Artysta unika salonów i czerwonych dywanów, ceniąc sobie spokój i normalne życie z dala od błysku fleszy. To właśnie ta postawa dodatkowo buduje jego wizerunek autentycznego twórcy, dla którego najważniejsza jest sztuka, a nie medialny zgiełk.
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Co dziś robi Kortez? Artysta nie zwalnia tempa
W 2026 roku Kortez pozostaje jednym z filarów polskiej sceny alternatywnej. Jego pozycja jest niezagrożona, a każdy nowy projekt budzi ogromne emocje. W 2025 roku fani mogli cieszyć się jego nowym albumem, który po raz kolejny udowodnił, że jego twórczość dojrzewa razem z nim, poruszając coraz bardziej złożone tematy egzystencjalne. Artysta nadal regularnie koncertuje, a jego występy na żywo wciąż przyciągają tłumy. Pozostaje wierny swojemu stylowi, tworząc muzykę, która jest balsamem dla duszy i dowodem na to, że prawdziwe emocje nigdy nie wychodzą z mody.