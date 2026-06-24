Łukasz Federkiewicz kiedyś i dziś. Zanim Kortez został gwiazdą, pracował na budowie

Z placu budowy na szczyty list przebojów. Tak zaczynał Kortez

Łukasz Federkiewicz, znany szerszej publiczności jako Kortez, nie jest typową gwiazdą, która od dziecka marzyła o scenie. Zanim jego muzyka podbiła serca Polaków, przez lata pracował fizycznie, między innymi na budowie. Muzyka była dla niego odskocznią i pasją, którą rozwijał po godzinach. Przełom nastąpił, gdy w 2013 roku wziął udział w precastingu do programu "Must Be the Music. Tylko muzyka". Choć nie dostał się do głównych etapów, jego talentem zainteresował się Paweł Jóźwicki z wytwórni Jazzboy Records. To spotkanie odmieniło jego życie. Debiutancki album „Bumerang”, wydany w 2015 roku, okazał się spektakularnym sukcesem, pokrywając się diamentem i przynosząc mu Fryderyka za fonograficzny debiut roku.

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Nie tylko „Zostań”. Te utwory i projekty zdefiniowały jego karierę

Kariera Korteza to znacznie więcej niż tylko jeden hit. Jego dyskografia, choć nie jest obszerna, składa się z albumów, które zyskały status kultowych. Po sukcesie "Bumerangu" przyszły kolejne płyty, takie jak "Mój dom" czy "Mini dom", które ugruntowały jego pozycję na rynku. Artysta zasłynął z niezwykle emocjonalnych i szczerych piosenek, takich jak "Od dawna już wiem", "Hej wy" czy "Dobry moment". Niezwykle ważnym punktem w jego karierze był udział w supergrupie Męskie Granie Orkiestra w 2018 roku, gdzie razem z Dawidem Podsiadło i Krzysztofem Zalewskim stworzył ponadczasowy hymn "Początek". Jego koncerty to prawdziwe misteria, wyprzedające się na pniu i gromadzące tysiące fanów, którzy chcą doświadczyć jego muzyki na żywo.

Autentyczność, która porusza serca. Oto fenomen Korteza

Słuchacze pokochali Korteza za coś, czego często brakuje we współczesnym show-biznesie - za stuprocentową autentyczność. W jego twórczości nie ma miejsca na fałsz czy sztuczne kreacje. Śpiewa o prawdziwym życiu, miłości, stracie i codziennych zmaganiach, używając prostych, ale niezwykle trafnych słów. Jego wizerunek "chłopaka z sąsiedztwa", który ciężką pracą doszedł do sukcesu, rezonuje z publicznością. To właśnie ta emocjonalna szczerość, połączona z jego charakterystycznym, lekko zachrypniętym i pełnym bólu głosem, sprawiła, że stał się jednym z najważniejszych artystów swojego pokolenia.

Tak zmienił się Łukasz Federkiewicz. Jego wizerunek ewoluował przez lata

Patrząc na zdjęcia Korteza sprzed lat, widzimy nieśmiałego, młodego mężczyznę, który dopiero wkraczał na wielką scenę. Jego styl był prosty i niewymuszony - flanelowe koszule, zwykłe t-shirty i dżinsy. Z biegiem lat jego wizerunek nabrał dojrzałości i pewności siebie, choć artysta pozostał wierny swojej nonszalancji. Surowy, minimalistyczny styl stał się jego znakiem rozpoznawczym. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jego wyglądu są tatuaże, które z czasem coraz gęściej pokrywały jego ciało, stając się swoistym pamiętnikiem. Mimo upływu lat i zdobytej sławy, w jego spojrzeniu wciąż można dostrzec tę samą wrażliwość, która urzekła fanów na początku jego drogi.

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Chroniona twierdza. Co wiemy o życiu prywatnym Korteza?

Łukasz Federkiewicz jest artystą, który konsekwentnie i niezwykle skutecznie strzeże swojej prywatności. Rzadko udziela wywiadów, a jeśli już to robi, skupia się głównie na muzyce. Wiadomo, że jest ojcem, a doświadczenia związane z rodzicielstwem często stają się inspiracją dla jego niezwykle osobistych tekstów. Artysta unika salonów i czerwonych dywanów, ceniąc sobie spokój i normalne życie z dala od błysku fleszy. To właśnie ta postawa dodatkowo buduje jego wizerunek autentycznego twórcy, dla którego najważniejsza jest sztuka, a nie medialny zgiełk.

Co dziś robi Kortez? Artysta nie zwalnia tempa

W 2026 roku Kortez pozostaje jednym z filarów polskiej sceny alternatywnej. Jego pozycja jest niezagrożona, a każdy nowy projekt budzi ogromne emocje. W 2025 roku fani mogli cieszyć się jego nowym albumem, który po raz kolejny udowodnił, że jego twórczość dojrzewa razem z nim, poruszając coraz bardziej złożone tematy egzystencjalne. Artysta nadal regularnie koncertuje, a jego występy na żywo wciąż przyciągają tłumy. Pozostaje wierny swojemu stylowi, tworząc muzykę, która jest balsamem dla duszy i dowodem na to, że prawdziwe emocje nigdy nie wychodzą z mody.