Alex Zanardi nie żyje. Legendarny kierowca Formuły 1 i paralimpijczyk zmarł w wieku 59 lat

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-02 12:15

Alex Zanardi, były kierowca Formuły 1 i wielokrotny medalista igrzysk paralimpijskich, zmarł w wieku 59 lat. Jego odejście, bez podania przyczyny, potwierdziła rodzina. Życie Alex Zanardiego było historią niezwykłej walki i determinacji, naznaczoną dwoma poważnymi wypadkami, które nie złamały jego sportowego ducha.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Czarny trójkołowy pojazd wyścigowy z dużym tylnym kołem i dwoma mniejszymi przednimi kołami stoi na torze asfaltowym. Tylne koło jest niemal całkowicie zabudowane, a jego powierzchnia odbija światło, ukazując napis. Rama pojazdu jest lśniąca, z widocznym napisem "FMARC" po prawej stronie. Widoczny jest łańcuch napędowy i mechanizmy przerzutek. Tor ma wyraźne białe linie, a w tle widać ogrodzenie i zalesiony krajobraz oświetlony zachodzącym słońcem, tworzącym długie cienie na drodze.

Włochy żegnają Alexa Zanardiego, ikonę sportu

Giorgia Meloni, premierka Włoch, wyraziła głęboki żal po śmierci Alexa Zanardiego, nazywając go „wielkim mistrzem i nadzwyczajnym człowiekiem”. Jej słowa na platformie „X” podkreślały jego niezwykłą zdolność do przekształcania życiowych wyzwań w lekcję odwagi, siły i godności, co trafnie oddaje jego sportową i ludzką postawę. Włochy straciły prawdziwego bohatera narodowego.

Kariera Alexa Zanardiego w Formule 1 rozciągała się z przerwami na lata 1991-1999. W tym czasie, mimo wielu wyzwań, jego najlepszym wynikiem było szóste miejsce osiągnięte w Grand Prix Brazylii w 1993 roku. To osiągnięcie, choć nie było szczytem jego ambicji, pokazywało jego potencjał w królowej sportów motorowych, zanim jego życie nabrało zupełnie nowego kierunku.

Tragiczny wypadek i narodziny paralimpijczyka

Życie Alexa Zanardiego diametralnie zmieniło się po dramatycznym wypadku, do którego doszło w 2001 roku na torze w Niemczech. W jego wyniku sportowiec stracił obie nogi, co mogłoby zakończyć karierę większości osób. Jednak dla Zanardiego był to początek nowej, inspirującej ścieżki w świecie sportu paraolimpijskiego, gdzie udowodnił niezwykłą siłę charakteru.

W nowej roli Alex Zanardi poświęcił się rywalizacji ze sportowcami niepełnosprawnymi, koncentrując się na jeździe na specjalnie przystosowanym rowerze typu handbike. Jego determinacja zaowocowała znaczącymi sukcesami: zdobył łącznie cztery złote i dwa srebrne medale na igrzyskach paralimpijskich w latach 2012 i 2016. Te osiągnięcia uczyniły go globalną inspiracją i dowodem na to, że prawdziwe mistrzostwo tkwi w sile ducha.

Ostatni poważny wypadek Alexa Zanardiego

Kolejne dramatyczne zdarzenie miało miejsce w czerwcu 2020 roku, gdy Alex Zanardi uczestniczył w wyścigu niepełnosprawnych kolarzy we Włoszech. W trakcie zawodów sportowiec wpadł pod ciężarówkę, co spowodowało poważne obrażenia głowy. Był to kolejny bolesny cios dla mistrza, który raz jeszcze musiał zmierzyć się z konsekwencjami tragicznego zdarzenia.

W wyniku tego wypadku Zanardi doznał również wielokrotnych złamań kości twarzy, co wymagało długiej i skomplikowanej rekonwalescencji. Ten incydent był kolejnym przykładem jego niezwykłej walki o powrót do zdrowia i sprawności. Mimo wielu przeciwności losu, Alex Zanardi zawsze pokazywał niezłomną wolę życia i powrotu do aktywności.

