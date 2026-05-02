Katarzyna Kawa w finale turnieju WTA 125 Huzhou. Czy tym razem Polka sięgnie po trofeum?

Katarzyna Kawa w finale WTA 125 Huzhou

Turniej rangi WTA 125 stanowi ważny etap w karierze tenisistek, będąc odpowiednikiem męskiego challengera i pozycjonując się jeden szczebel poniżej głównego cyklu WTA Tour. Dla Katarzyny Kawy jest to już trzeci finał w imprezie tej klasy, jednak w poprzednich dwóch podejściach nie udało jej się zwyciężyć, co dodaje dodatkowej presji przed niedzielnym spotkaniem.

Polska tenisistka z sukcesem awansowała do finału w chińskim Huzhou, pokonując w sobotę reprezentantkę gospodarzy, Hanyu Guo. Mecz zakończył się wynikiem 6:4, 6:1, co świadczy o dominacji Kawy na korcie i jej dobrej formie. Jej pewne zwycięstwo zapewniło jej miejsce w decydującej rozgrywce o tytuł.

Kto będzie finałową rywalką Katarzyny Kawy?

W niedzielnym finale Katarzyna Kawa zmierzy się ze Słowenką Veroniką Erjavec. To będzie pierwsze bezpośrednie starcie tych tenisistek na tak wysokim szczeblu rozgrywek. Obie zawodniczki będą zdeterminowane, aby zdobyć swój pierwszy tytuł WTA 125 w tym sezonie.

Katarzyna Kawa, w wieku 33 lat, aktualnie zajmuje 163. miejsce w światowym rankingu WTA. Jej rywalka, Veronika Erjavec, jest notowana na 96. pozycji, co stawia ją wyżej w hierarchii. Mimo różnic w rankingu, finałowe mecze często rządzą się własnymi prawami, a forma dnia może okazać się decydująca w walce o trofeum.

