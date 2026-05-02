Polska w Women's Series FIBA 3x3. Biało-czerwone przegrały półfinał w Chengdu, ale zyskały coś więcej

Polska reprezentacja walczy w Chengdu

Podopieczne trenerki Edyty Koryzny, przygotowujące się do mistrzostw świata w Warszawie, prezentowały dużą waleczność i odporność psychiczną w każdym meczu turnieju w Chinach. Szczególnie zacięte okazało się półfinałowe spotkanie z silną reprezentacją USA, które dostarczyło wielu emocji. Polki pokazały swój charakter, mimo że rywalizacja była niezwykle wymagająca i stała na wysokim poziomie.

Początek meczu był obiecujący dla biało-czerwonych, które po minucie gry prowadziły 5:1, dzięki trafieniom Klaudii Gertchen i Weroniki Telengi. Po celnych rzutach wolnych Anny Pawłowskiej wynik wskazywał 7:2. Amerykanki jednak szybko zaczęły odrabiać straty, doprowadzając do remisu 8:8 przed upływem połowy regulaminowego czasu. W dalszej części spotkania drużyna USA wyszła na prowadzenie, które wzrosło nawet do pięciu punktów, osiągając wynik 17:12.

Jak Polki poradziły sobie w poprzednich meczach?

Mimo trudnej sytuacji, biało-czerwone nie poddawały się, pokazując hart ducha i wolę walki. Na półtorej minuty przed końcem meczu Polki wyrównały stan rywalizacji na 19:19. Chwilę później Aleksandra Zięmborska, skutecznie wykonując rzut wolny, dała drużynie prowadzenie 20:19. Do zwycięstwa i awansu do finału brakowało zaledwie jednego trafienia, jednak to Amerykanki dwukrotnie znalazły drogę do kosza, ostatecznie ciesząc się z sukcesu.

W finale reprezentacja USA pokonała Niemcy wynikiem 20:18, a jednym z arbitrów decydującego meczu był Marek Maliszewski. W ćwierćfinale Polki zwyciężyły Mongolię 18:11, natomiast w meczach grupy C pokonały po dogrywce Chiny 15:14 oraz Japonię 17:16. Dzięki tym wynikom Polki awansowały z pierwszego miejsca do fazy pucharowej turnieju, demonstrując swoje umiejętności.

Plany reprezentacji Polski 3x3 na najbliższe miesiące

W zawodach w Chengdu wystartowała również druga reprezentacja Polski, występująca jako Team Warsaw. W składzie drużyny znalazły się Marta Marcinkowska, Klaudia Wnorowska, Klaudia Niedźwiedzka i Weronika Wesołowska. Zespół ten w eliminacjach pokonał ekipę Lion City z Singapuru 21:10, lecz następnie przegrał z reprezentacją Chin wynikiem 16:17.

Obie polskie drużyny wezmą udział w kolejnych zawodach Women's Series FIBA 3x3, które odbędą się w Manili w dniach 7-8 maja. Każda z drużyn ma zagwarantowany udział w pięciu turniejach tegorocznego cyklu, z możliwością otrzymania dzikich kart na kolejne wydarzenia. Cykl będzie składać się z 20 zawodów, a finałowa rywalizacja dla najlepszych zespołów odbędzie się w Szanghaju na początku września. Przygotowania kadrowiczek do mistrzostw świata rozpoczną się 14 maja w kraju, co stanowi kluczowy etap w drodze do turnieju w Warszawie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.