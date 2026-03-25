Fryderyki 2026 doceniły uczestników preselekcji do Eurowizji. Ci artyści dostali nominacje

Eurowizyjne nominacje do Fryderyków 2026

Wiemy już, kto jest nominowany do Fryderyków 2026. Na listę powinni zerknąć miłośnicy Eurowizji, ponieważ Związek Producentów Audio-Video zauważył artystów, którzy jeszcze niedawno walczyli o reprezentowanie Polski. W 2025 roku w kategorii Album roku - muzyka korzeni nominowano duet Sw@da x Niczos za płytę "#InDaWoods", z której pochodzi ich przebój "Lusterka". Piosenka ta zajęła 2. miejsce w preselekcjach do Eurowizji, przegrywając tylko z "Gają" Justyny Steczkowskiej. W 2026 roku w kategorii Album roku - muzyka korzeni znów pojawiły się eurowizyjne twarze! To pokazuje, że dla artystów folkowych preselekcje do Eurowizji to duża platforma promocji. Kto tym razem ma szanse na Fryderyka?

Basia Giewont doceniona za "Szeptuchę"

Zaledwie kilka tygodni temu Basia Giewont walczyła o reprezentowanie Polski na Eurowizji 2026. Z piosenką "Zimna woda" zajęła trzecie miejsce w preselekcjach. Niestety na konkurs do Wiednia nie pojedzie, ale dostała niesamowitą nagrodę pocieszenia. Basia Giewont spełniła inne marzenie. Dostała nominację do Fryderyka! Jej krążek "Szeptucha" nominowano w kategorii Album roku - muzyka korzeni. To właśnie na tym krążku znajduje się preselekcyjna "Zimna woda", ale też takie piosenki jak "Dobranoc" i "Sabat".

"Czy to mi się śniło? Kiedyś tak, teraz się spełniło" - zareagowała na nominację Basia, która nie ukrywała wzruszenia.

Chrust z wyróżnieniem za "Przed Zmierzechem"

Basia Giewont będzie musiała zmierzyć się o Fryderyka z innymi artystami znanymi z preselekcji do Eurowizji. W 2025 roku zespół Chrust walczył o reprezentowanie Polski z piosenką "Tempo". W finale narodowym zajęli 4. miejsce. Teraz formacja dostała nominację do najważniejszej nagrody muzycznej w Polsce. Na liście nominowanych w kategorii Album roku - muzyka korzeni znalazła się ich płyta "Przed Zmierzechem".

"Ten rok nie mógł się zacząć lepiej! Bardzo dziękujemy za nominację całej Akademii Fonograficznej i wszystkim, którzy się do tej nominacji przyczynili" - czytamy na Instagramie zepsołu Chrust.