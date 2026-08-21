Livka otwiera nowy rozdział solowej kariery singlem "poza Tobą nic"

Livka wraca z nowym singlem

Na ten moment fani czekali niemal dwa lata. Po premierze debiutanckiego albumu „z papieru” Livka na jakiś czas zniknęła z solowej sceny, ale teraz wraca z mocnym uderzeniem. Jej najnowszy singiel „poza Tobą nic” to zapowiedź zupełnie nowego kierunku, zarówno w muzyce, jak i wizerunku artystki. Utwór pokazuje jej bardziej dojrzałe i świadome oblicze, nie tracąc przy tym charakterystycznej wrażliwości.

Za produkcję nowego kawałka odpowiada Maurycy Żółtański, który ma na koncie współpracę z takimi gwiazdami jak Mata przy hicie „La La La (Oh Oh)” czy Julia Wieniawa przy singlu „KOCHAM”. To sygnał, że Livka celuje wysoko.

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„Czułam presję czasu i własnych oczekiwań”

Artystka nie ukrywa, że długa przerwa w wydawaniu solowego materiału była dla niej czasem pełnym wyzwań. Jak sama przyznaje, odczuwała presję, ale największe wymagania stawiała sama sobie.

– Wiem, że wiele osób długo czekało na nowości ode mnie. Ja sama czułam tą presję czasu, ale też oczekiwań, głównie własnych. Zawsze byłam bardzo krytyczna w stosunku do swojej własnej twórczości i wiedziałam, że muszę być w 100% pewna tego, co wypuszczę w świat – wyjaśnia Livka.

Intensywne dwa lata i zwrot w stronę rapu

Choć fani mogli tęsknić za jej solowymi piosenkami, ostatnie dwa lata były dla Livki niezwykle pracowite. Jeszcze przed debiutem została wybrana do programu Spotify RADAR Polska, a po premierze płyty zagrała na niemal wszystkich najważniejszych letnich festiwalach i ruszyła w swoją pierwszą trasę koncertową jesienią 2025 roku.

W tym czasie artystka zaczęła też odważnie eksperymentować, kierując się w stronę klubowych brzmień i rapu. Efektem były współprace z czołowymi postaciami sceny, takimi jak Jonatan, Pezet, Kubi Producent, Fukaj, Chivas oraz Taco Hemingway.

Przełomowa współpraca z Taco Hemingwayem

Jednym z kluczowych momentów w jej karierze okazał się gościnny udział w singlu „Obejmuję noce” Jonatana i Pezeta, który dotarł na drugie miejsce listy Airplay. Prawdziwym przełomem była jednak współpraca z Taco Hemingwayem. Livka pojawiła się na jego albumie „LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY” jako jedyna gościni i jedyna artystka spoza jego stałego muzycznego uniwersum.

To nie był koniec ich wspólnej drogi. Wokalistka dołączyła do rapera również podczas jego trasy koncertowej, występując na największych scenach w kraju.

Początek nowej ery w karierze

Współpraca z Taco to tylko część aktywności, dzięki którym Livka w krótkim czasie ugruntowała swoją pozycję. W ostatnich miesiącach wystąpiła na Orange Warsaw Festival, wydała singiel z Fukajem w ramach projektu Enklawa i nagrała utwór do kampanii OSHEE z Igą Świątek. Jej działalność została doceniona nominacją do Bestsellerów Empiku w kategorii Odkrycie Roku.

Teraz artystka otwiera nowy rozdział. Jak sama zapowiada, singiel „poza Tobą nic” to dopiero początek zmian. – To, że era „z papieru” się kończy, wcale nie znaczy, że nie będzie odczuwalna. Na pewno tym nowym singlem chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Mogę tylko obiecać, że wszystko to co wypuszczę będzie moje, tak jak zawsze było – podkreśla.

Premierze utworu towarzyszy wizerunkowy klip w reżyserii Alexa Paka.

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