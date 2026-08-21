Justyna Steczkowska, Julia Żugaj i Oceana zagrają bezpłatny koncert w Warszawie

Steczkowska, Żugaj i Oceana na jednej scenie

Koniec wakacji w stolicy zapowiada się naprawdę gorąco! Już 30 sierpnia warszawiacy będą mieli okazję pożegnać lato w rytmie największych hitów. Na scenie przed Westfield Arkadia pojawi się niezwykłe trio artystek, które łączą różne pokolenia i muzyczne światy. Mowa o Justynie Steczkowskiej, Julii Żugaj i gwieździe z Niemiec, Oceanie.

To wydarzenie, organizowane przez Radę i Zarząd Dzielnicy Śródmieście oraz Westfield Arkadia, będzie całkowicie bezpłatne. Koncert rozpocznie się o godzinie 17:15, a jego celem jest zatrzymanie letniego klimatu choć na jeden wieczór dłużej.

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ESKA Story #2 - Julia Żugaj i GirlZ

Od Eurowizji po idolkę młodego pokolenia

Line-up imprezy to prawdziwa mieszanka stylów. Na scenie wystąpi Justyna Steczkowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej i reprezentantka Polski w 69. Konkursie Piosenki Eurowizji. Jej występ z pewnością przyciągnie tłumy wiernych fanów.

Obok niej pojawi się Julia Żugaj – influencerka i piosenkarka, która podbiła serca młodszej publiczności. Jej działalność w internecie, łącząca muzykę i lifestyle, zapewniła jej ogromną popularność i bliski kontakt ze społecznością fanów.

Międzynarodowy akcent wieczoru zapewni Oceana. Niemiecka wokalistka zdobyła ogromną sławę dzięki przebojowi „Endless Summer”, który był oficjalnym hymnem UEFA EURO 2012. Ten utwór z pewnością rozgrzeje publiczność pod koniec sierpnia.

"Wieczór pełen muzycznych emocji"

Koncert jest wielkim finałem trwającego dwa miesiące Westfield Summer Festival. Organizatorzy podkreślają, że celem letnich wydarzeń było stworzenie przestrzeni do integracji mieszkańców. Jak zaznacza Piotr Brzozowicz, General Manager Westfield Arkadia, festiwal miał zachęcać do wspólnego korzystania z lata w mieście.

– Cieszymy się, że przez ostatnie tygodnie zielony teren przed Westfield Arkadia wypełniał się muzyką, kulturą, ruchem i dobrą energią. Teraz, wspólnie z Radą i Zarządem Dzielnicy Śródmieście, po raz kolejny zapraszamy warszawiaków, by razem z nami pożegnali wakacje podczas wyjątkowego koncertu. Mamy nadzieję, że będzie to wieczór pełen muzycznych emocji i piękne zwieńczenie tegorocznego festiwalu – mówi Piotr Brzozowicz.

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Nie tylko koncerty. Letnie atrakcje w sercu miasta

Finałowy koncert zamyka dwumiesięczny cykl bezpłatnych wydarzeń, które przez całe wakacje odbywały się na zielonym terenie przed centrum handlowym. Warszawiacy mogli w tym czasie korzystać z plenerowego kina pod gwiazdami, spektakli Teatru Pijana Sypialnia czy wieczorów improwizacji z Klubem Komediowym.

W ramach festiwalu zorganizowano również poranne zajęcia jogi i pilatesu, a także warsztaty taneczne prowadzone przez Egurrola Dance Studio. Wszystkie atrakcje były dostępne bezpłatnie, tworząc otwartą przestrzeń do spotkań i aktywnego spędzania czasu. Patronat medialny nad finałową imprezą objęło Radio Eska.