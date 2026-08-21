Mandaryna tańczy nawet w domu. Nagle wkracza Michał Wiśniewski i zaczyna wygibasy

Tak Mandaryna przygotowuje się do "Tańca z Gwiazdami". Nagle do zabawy dołącza Michał Wiśniewski

Marta Wiśniewska nie pozostawia miejsca na improwizację. Piosenkarka rozpoczęła już intensywne treningi do 19. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" i regularnie spotyka się na sali prób ze swoim scenicznym partnerem, Krystianem Rzymkowskim. Podczas oficjalnych spotkań wspólnie pracują nad techniką, szlifują choreografię i przygotowują się do występów przed jury i publicznością.

Okazuje się jednak, że dla Mandaryny treningi nie kończą się wraz z wyjściem ze studia tańca. Wokalistka udostępniła w internecie wideo, które pokazuje, jak bardzo wciągnęła się w przygotowania do tanecznego show.

Mandaryna szlifuje kroki w domowym zaciszu. Nagle pojawia się Michał Wiśniewski

Mandaryna zaprezentowała, że układy choreograficzne można z powodzeniem ćwiczyć w domu. W pewnej chwili do tanecznych prób dołączył Michał Wiśniewski. Były mąż, z którym piosenkarka ponownie nawiązała współpracę, pojawił się w kadrze i sam spróbował swoich sił na parkiecie.

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Udostępniony filmik ma charakter rozrywkowy. Jego celem nie było zaprezentowanie perfekcyjnego układu, a pokazanie, że Mandaryna myśli o "Tańcu z Gwiazdami" nawet w czasie wolnym. Wokalistka postanowiła przekuć swój dom w salę treningową i ćwiczyć przy każdej nadarzającej się okazji.

Największe zainteresowanie fanów wzbudził bez wątpienia Michał Wiśniewski. Lider zespołu Ich Troje nie chciał jedynie przyglądać się próbom i sam zaczął tańczyć przed kamerą.

Opublikowane nagranie udowadnia, że przygotowania do telewizyjnego formatu mogą być okazją do świetnej zabawy. Trudno się dziwić zaangażowaniu Wiśniewskiego, skoro piosenkarka tańczy bez wytchnienia. Czy zdobędzie sympatię widzów w "Tańcu z Gwiazdami"?

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