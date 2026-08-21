Natsu i Wojciech Kucina przekazali ważną nowinę. Nowy etap w związku

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-08-21 10:50

Natsu i Wojciech Kucina poznali się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Początkowo nie potwierdzali plotek o związku, a gdy ich relacja stała się oficjalna, wiele osób nie wierzyło, że będą razem długo. Teraz wszystko wskazuje na to, że to związek totalnie na poważnie. Natalia zdradziła, że już niedługo zamieszka razem ze swoim ukochanym.

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Natsu nie zabawiła długo w "Tańcu z Gwiazdami". Choć jej udział wywoływał wiele emocji, influencerka ewidentnie nie należała do grona faworytów, a jurorzy często podkreślali jej błędy i brak poczucia rytmu. Popularność w mediach społecznościowych jej nie pomogła i szybko odpadła z polsatowskiego show. Wygrała jednak coś więcej niż Kryształową Kulę. Jej programowym partnerem był Wojciech Kucina, a szybko się okazało, że także partnerem życiowym. Swój związek potwierdzili jeszcze w trakcie trwania edycji. Wiele osób nie wierzyło, że to związek na poważnie. Natsu i Wojtek są jednak nierozłączni. Teraz postanowili podjąć bardzo ważną decyzję: już niedługo razem zamieszkają. Natsu poinformowała fanów, że już udało im się znaleźć mieszkanie. 

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Natsu i Kucina zamieszkają razem!

Od pewnego czasu Natsu i Wojciech Kucina szukali wspólnego mieszkania na wynajem. Ostatnio influencerka poinformowała w mediach społecznościowych, że poszukiwania zakończyły się sukcesem. 

Udało nam się znaleźć dom. Jesteśmy w trakcie finalizowania umowy. Mam nadzieję, że ją podpiszemy. No i za dwa tygodnie będziemy razem mieszkać. Jest to dzielnica po drugiej stronie Wisły. Jest spokojna. Uważam, że będzie nam się tam dobrze mieszkać – mówiła zachwycona Natsu. 

Na drodze do szybszej przeprowadzki stanął mały problem, który na szczęście da się rozwiązać. 

Jedyne co to nie jest umeblowany, ale uznaliśmy, że damy radę i go umeblujemy. Także oficjalnie za dwa tygodnie będę mieszkać z chłopakiem. Wszystko idzie w dobrą stronę - dodała podekscytowana influencerka.

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Związki, które narodziły się w Tańcu z gwiazdami
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