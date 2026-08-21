Natsu i Wojciech Kucina przekazali ważną nowinę. Nowy etap w związku

Wielka miłość Natsu i Wojtka Kuciny

Natsu nie zabawiła długo w "Tańcu z Gwiazdami". Choć jej udział wywoływał wiele emocji, influencerka ewidentnie nie należała do grona faworytów, a jurorzy często podkreślali jej błędy i brak poczucia rytmu. Popularność w mediach społecznościowych jej nie pomogła i szybko odpadła z polsatowskiego show. Wygrała jednak coś więcej niż Kryształową Kulę. Jej programowym partnerem był Wojciech Kucina, a szybko się okazało, że także partnerem życiowym. Swój związek potwierdzili jeszcze w trakcie trwania edycji. Wiele osób nie wierzyło, że to związek na poważnie. Natsu i Wojtek są jednak nierozłączni. Teraz postanowili podjąć bardzo ważną decyzję: już niedługo razem zamieszkają. Natsu poinformowała fanów, że już udało im się znaleźć mieszkanie.

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Natsu i Kucina zamieszkają razem!

Od pewnego czasu Natsu i Wojciech Kucina szukali wspólnego mieszkania na wynajem. Ostatnio influencerka poinformowała w mediach społecznościowych, że poszukiwania zakończyły się sukcesem.

Udało nam się znaleźć dom. Jesteśmy w trakcie finalizowania umowy. Mam nadzieję, że ją podpiszemy. No i za dwa tygodnie będziemy razem mieszkać. Jest to dzielnica po drugiej stronie Wisły. Jest spokojna. Uważam, że będzie nam się tam dobrze mieszkać – mówiła zachwycona Natsu.

Na drodze do szybszej przeprowadzki stanął mały problem, który na szczęście da się rozwiązać.

Jedyne co to nie jest umeblowany, ale uznaliśmy, że damy radę i go umeblujemy. Także oficjalnie za dwa tygodnie będę mieszkać z chłopakiem. Wszystko idzie w dobrą stronę - dodała podekscytowana influencerka.

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