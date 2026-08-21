Maciej Pela w programie "Nasi w mundurach". Tancerz zmierzy się z wojskową musztrą!

Maciej Pela zamienia taneczny parkiet na wojskowy poligon stacji TTV

Maciej Pela jest z zawodu tancerzem, a prywatnie dzieli obecnie opiekę nad dwiema córkami ze swoją byłą żoną Agnieszką Kaczorowską. Choreograf znany dotychczas głównie jako partner życiowy popularnej aktorki z serialu "Klan" postanowił sprawdzić się w zupełnie innych warunkach. Stacja TTV pokazała już materiały promujące czwarty sezon programu "Nasi w mundurach" z udziałem tego, ale i innych uczestników. Mężczyzna założył "mundur" i musiał sprostać zadaniom całkowicie odbiegającym od jego codziennej pracy artystycznej.

Telewizyjny format ma charakter wymagającego reality show opartego na zasadach panujących w prawdziwym wojsku. Znane osobistości ze świata mediów przechodzą w nim rygorystyczne szkolenie sprawdzające kondycję i współpracę w grupie. Kluczowa okazuje się również wysoka odporność psychiczna oraz umiejętność zachowania zimnej krwi w stresujących sytuacjach. Nad poprawnością wykonywanych zadań czuwają specjaliści związani z Wojskami Specjalnymi pod dowództwem pułkownika Krzysztofa Przepiórki znanego z kierowania oddziałem bojowym elitarnej jednostki GROM.

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Jakub Rzeźniczak i Robert Karaś dołączają do Macieja Peli w nowym show

Twórcy formatu zaangażowali do projektu bardzo zróżnicowaną grupę postaci polskiego show-biznesu. Obok byłego męża Kaczorowskiej na ekranie pojawią się między innymi Jakub Rzeźniczak, Robert Karaś oraz Wojciech Gola. Stacja potwierdziła również udział Pawła Sobierajskiego, Henryka Alczyńskiego, Arka Janiaka, Dominika Abusa i Krzysztofa Chojeckiego. Pierwotnie w obsadzie miał znaleźć się także Daniel Martyniuk, jednak ostatecznie zabrakło go na planie zdjęciowym.

Wojskowe wyzwania stanowią dla choreografa ogromny sprawdzian charakteru i wytrzymałości. Tancerz doskonale zna zasady dbania o kondycję fizyczną i precyzję ruchów, jednak realia poligonu stawiają przed nim zupełnie nowe wymagania. Uczestnicy muszą bezwzględnie wykonywać polecenia przełożonych i harmonijnie współdziałać z resztą oddziału. Stacja TTV zapowiada jednocześnie, że nadchodzące odcinki skłonią widzów do refleksji nad współczesnym pojmowaniem męskości oraz braniem odpowiedzialności za własne czyny.

Jesienna ramówka zweryfikuje skuteczność choreografa w warunkach polowych i pokaże jego zmagania z dala od tanecznego parkietu. Program może również wpłynąć na wizerunek celebryty w oczach pań, bo... za mundurem panny sznurem. Nowe zmagania celebrytów zadebiutują na antenie stacji TTV w sobotę 3 października 2026 roku o godzinie 22:00. Właśnie wtedy widzowie zobaczą pierwszy odcinek czwartej serii tego reality show.

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