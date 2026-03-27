Lil Masti pokazała w sieci film ze swojego porodu. Tłumaczy to celami edukacyjnymi

Choć ból był intensywny, a w trakcie porodu powtarzałam sobie, że "nigdy więcej!", teraz już to powoli zapominam. W mojej głowie pojawiają się wizje kolejnych porodów. Natura jest niesamowita, wymazuje zwątpienia i trudniejsze chwile, pozostawiając jedynie te piękne wspomnienia - pisała na Instagramie.

Lil Masti publikuje wideo z porodu w internecie

Twórczyni internetowa od dłuższego czasu zapowiadała swoim obserwatorom pokazywanie macierzyństwa w całkowicie naturalnej odsłonie i bez zbędnego upiększania rzeczywistości. Dotrzymała danego słowa, udostępniając na swoim youtubowym kanale szczegółowy zapis wideo z narodzin drugiego dziecka.

Ten film to nie tylko ukazane piękno narodzin, ale także bogate źródło merytorycznej wiedzy. Wypowiedzi personelu medycznego, który towarzyszył mi podczas porodu, wniosą wiele wartościowych informacji. Zależało mi na tym, aby film był skierowany do przyszłych mam, by mogły zobaczyć, jak wygląda poród oczami innej mamy i zdobyć wiedzę na temat różnych aspektów związanych z porodem. Sama szukałam takich treści przy pierwszym porodzie, więc jestem pewna, że wiele mam znajdzie w tym filmie pomoc i inspirację - podkreśliła Lil Masti jako doświadczona mama dwójki dzieci.

Chwilę później influencerka doprecyzowała intencje stojące za publikacją tak osobistego materiału, zamieszczając dodatkowy wpis.

Dzielę się swoją historią, aby wesprzeć mamy, które przeżywają to niesamowite doświadczenie po raz pierwszy. Mam nadzieję, że zainspiruje Was i doda siły – pamiętajcie, nie jesteście w tym same! Poród odbył się na NFZ w szpitalu Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM.

Zarówno na opublikowanym nagraniu, jak i na fotografiach udostępnionych na instagramowym koncie influencerki można dostrzec pełen wachlarz naturalnych emocji. Kamera uchwyciła fizyczne cierpienie oraz napięcie, a następnie wyraźną ulgę i nieskrywaną radość w momencie powitania dziecka na świecie. Ta nieudawana szczerość spotkała się z ogromnym odzewem ze strony odbiorców, którzy masowo przesyłają słowa wsparcia i gratulacje. Równolegle w sekcji komentarzy pojawiają się głosy sceptyków twierdzących jednoznacznie, że moment narodzin powinien pozostać intymną sprawą rodziny. Kontrowersje wokół trwającego prawie godzinę materiału przełożyły się na ogromne zainteresowanie, generując ponad 558 tysięcy wyświetleń zaledwie w kilka dni po premierze.

Początkiem marca 2026 roku popularna w internecie Aniela Woźniakowska powitała na świecie swojego drugiego potomka. Znana powszechnie pod pseudonimem Lil Masti twórczyni, której poczynania na samym Instagramie śledzi półtora miliona użytkowników, doczekała się narodzin chłopca o imieniu Hektor. Dziecko przyszło na świat dokładnie 3 marca 2026 roku i dołączyło do urodzonej 24 sierpnia 2023 roku siostry Arii. Krótko po porodzie świeżo upieczona matka pochwaliła się noworodkiem na krótkich urywkach wprost ze szpitalnej sali, a niespełna trzy tygodnie później w serwisie YouTube umieściła obszerny materiał wideo stanowiący swego rodzaju dokumentację całej akcji porodowej. Choć samo wydarzenie kosztowało ją wiele sił, celebrytka nie wyklucza powiększenia rodziny w najbliższej przyszłości.