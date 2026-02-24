Lil Masti zdradziła imię synka. Pochodzi z mitologii i nosi je tylko garstka Polaków

Lil Masti, czyli Aniela Woźniakowska, nieustannie dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym, w tym również doświadczeniami związanymi z macierzyństwem. Nie brakuje jednak kontrowersji. Influencerka założyła fundację "Dzieci są z nami", której cel stanowi wspieranie rodziców w publikowaniu treści z ich dziećmi w sieci. Wobec zarzutów o tzw. sharenting - rozpętała się burza, a sprawa trafiła chociażby do Rzecznika Praw Dziecka. Dziś Lil Masti przygotowuje się do drugiego porodu. Z ukochanym zdradziła imię kolejnego potomka.

Zdrajca z "The Traitors" o tym, czego nienawidzi w innych uczestnikach | WYWIAD ESKA

Lil Masti po raz drugi będzie mamą

Po narodzinach córki, Arii, influencerka i jej partner - Tomasz Woźniakowski, oczekują kolejnego dziecka. Informacja o drugiej ciąży spotkała się z mieszanymi reakcjami. Część internautów wyraża swoje gratulacje i radość, kibicując działającym w Internecie rodzicom, inni natomiast krytykują sposób, w jaki Lil Masti relacjonuje swoje życie w mediach społecznościowych. Pomimo rozmaitych kontrowersji - influencerka kontynuuje działalność. Najpierw spektakularnie ujawniła płeć dziecka, a ostatnio podzieliła się wyborem imienia.

Takie imię ma niewielu Polaków. Pochodzi prosto z mitologii

Wyboru dokonał mąż influencerki, Tomasz. Jak zdradziła para, decyzja miała do niego należeć w przypadku narodzin syna i właśnie tak się stało. Ukochany influencerki chciał postawić na "siłę, dyplomację i sprawiedliwość". Potomek pary będzie więc nazywał się Hektor. Według aktualnych danych, takie imię nosi w 2026 roku zaledwie 314 osób w Polsce.

ZOBACZ TEŻ: Sylwia Peretti wrzuciła do sieci nowe zdjęcie. Jej słowa o uśmiechu łamią serce

Hektor - znaczenie, imieniny

Imię Hektor pochodzi z języka greckiego i oznacza "posiadający" lub "obrońca". W mitologii Hektor był synem Priama i najdzielniejszym obrońcą Troi, dlatego imię to kojarzy się z walecznością, uporem, oddaniem, siłą oraz niezłomnością. Choć to rzadko występujące w Polsce imię męskie, to z pewnością jest wyborem o bogatej historii. Imieniny Hektora przypadają 20 czerwca.