Lauren Bennett nie żyje. Gwiazda wielkiego hitu LMFAO miała zaledwie 37 lat

Lauren Bennett nie żyje. Znamy ją z kultowego hitu LMFAO

Śmierć Lauren Bennett to wstrząsająca wiadomość dla milionów słuchaczy. Piosenkarka współpracowała z największymi nazwiskami branży muzycznej. Jej wokal uświetnił jeden z najbardziej rozpoznawalnych tanecznych utworów minionej dekady – „Party Rock Anthem” grupy LMFAO, który w 2011 roku królował na światowych listach przebojów. O tragicznej śmierci 37-latki poinformowały jej przyjaciółki z zespołu G.R.L. w specjalnym wpisie w mediach społecznościowych. Do tej pory nie podano oficjalnej przyczyny zgonu artystki.

Zobacz też: Nie żyje uczestnik "Must Be The Music". Ciężko chorował!

Sonda Czy wierzysz w życie po śmierci? Tak, wierzę, że śmierć nie jest końcem Nie, podchodzę do tego sceptycznie Nie wiem, ale takie historie dają do myślenia Wierzę w Boga, ale ostrożnie podchodzę do relacji NDE

Wokalistka z hitu LMFAO nie żyje. Koleżanki żegnają 37-letnią Lauren Bennett

Paula van Oppen, Emmalyn Estrada oraz Natasha Slayton zamieściły poruszające oświadczenie, w którym oddały hołd zmarłej piosenkarce.

Nasze serca są złamane i nie potrafimy wyrazić, jak wiele dla nas znaczyła. Na zawsze będziemy pielęgnować miłość, śmiech i niezliczone wspomnienia, które nam dała. Jej piękny duch dotknął tak wielu ludzi. Będzie nam jej bardzo brakowało i na zawsze pozostanie w naszych sercach - napisały w sieci.

Lauren Bennett przyszła na świat w hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii. Szybko zapragnęła zostać gwiazdą sceny. Jako nastolatka startowała w lokalnych przeglądach muzycznych, a mając zaledwie 14 lat, założyła duet ze znajomą. Razem dawały koncerty w okolicznych klubach i pubach.

Prawdziwą szansą okazał się dla niej start w brytyjskim „X Factor”. Mimo braku wygranej, jej talent dostrzegli łowcy talentów. Wkrótce potem wzięła udział w przesłuchaniach do zespołu Paradiso Girls, powoływanego do życia przez Robin Antin, twórczynię Pussycat Dolls. Wypadła na tyle dobrze, że przeniosła się do Los Angeles, by realizować swój sen o sławie.

W 2009 roku formacja Paradiso Girls wypuściła piosenkę „Patron Tequila”, w której wystąpili także Lil Jon i Eve. Kawałek dobrze radził sobie w zestawieniach muzycznych, ale projekt rozpadł się zaledwie rok później.

Lauren Bennett kontynuowała karierę i stała się częścią grupy G.R.L. Zespół wdarł się na szczyty list przebojów za sprawą numerów „Wild Wild Love” (nagranego z Pitbullem) i „Ugly Heart”. Ta druga piosenka okazała się gigantycznym sukcesem, podbijając rynki w Australii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii.

Kariera G.R.L. została brutalnie przerwana w 2014 roku, kiedy zmarła jedna z wokalistek, Simone Battle. Formacja zawiesiła wtedy działalność. W 2016 roku Lauren Bennett pomogła w reaktywacji grupy, która wróciła na scenę z nowymi koncertami i planami wydawniczymi.

Zobacz też: Richard Chamberlain nie żyje. Przez 70 skrywał wielką tajemnicę, kiedy ją ujawnił, fanki wpadły w rozpacz