Narkotyki w Gdańsku. Policjanci przejęli ponad 7500 porcji zakazanych substancji

Akcja kryminalnych w dzielnicy Jelitkowo

Policjanci z komisariatu przy ulicy Platynowej 6F zdobyli informację o mężczyźnie, który mógł przechowywać w swoim mieszkaniu środki odurzające. Funkcjonariusze ustalili tożsamość 31-latka oraz dokładny adres jego pobytu. Kryminalni pojechali do gdańskiej dzielnicy Jelitkowo, gdzie przed godziną 19:00 zauważyli mężczyznę wchodzącego do budynku. Funkcjonariusze podeszli do niego w momencie, gdy otwierał drzwi do swojego lokalu i wyjaśnili powód interwencji. Po otwarciu mieszkania mundurowi poczuli intensywny zapach marihuany, który potwierdził ich wcześniejsze ustalenia.

Kilka kilogramów narkotyków i zabezpieczona gotówka

W trakcie przeszukania pomieszczeń policjanci znaleźli łącznie kilka kilogramów różnych narkotyków oraz 50 000 zł w gotówce. Na miejsce wezwano grupę dochodzeniowo-śledczą oraz technika kryminalistyki, który zabezpieczył ślady i wykonał dokumentację fotograficzną. Przejęte substancje zostały przekazane biegłemu sądowemu do szczegółowych badań, a po ich przeprowadzeniu sporządzono opinię. Gotówka znaleziona w mieszkaniu trafiła do policyjnego depozytu i będzie stanowiła zabezpieczenie na poczet przyszłej kary.

Zarzuty i kara dla 31-letniego mieszkańca Gdańska

Biegły potwierdził, że zabezpieczone substancje to między innymi ponad 2600 g amfetaminy, 300 g haszyszu, 100 g kokainy, 100 g marihuany oraz kilkadziesiąt gramów klefedronu. W sobotę 4 lipca 2026 roku 31-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności na czas do 10 lat.

Źródło: Policja.pl