Ola Nowak wzięła ślub! Luksusowa ceremonia i niespodzianka od Roksany Węgiel

Spis treści
Ola Nowak wzięła ślub we Włoszech! Bajkowa sceneria i detale
Znana influencerka długo przygotowywała swoich obserwatorów na ten szczególny moment. W sieci pojawiały się relacje z przedślubnych atrakcji i wybierania kreacji. Uroczystość odbyła się we włoskiej posiadłości Villa la Torre di Pila, a na miejscu zjawili się krewni i znajomi pary. Od początku spodziewano się wielkiego wydarzenia, ale ostateczny efekt przerósł najśmielsze oczekiwania.
Zobacz także: Ile za "talerzyk" na weselu Roxie Węgiel? Włoska uczta nie mogła być tania
Wielki dzień influencerki! Ola Nowak jest już mężatką
Tuż przed ślubem w profilach społecznościowych panny młodej panowało wielkie poruszenie. Pokazywała ona kulisy przygotowań, imprezy ze znajomymi i dzieliła się emocjami. Wśród zaproszonych gości znalazła się między innymi Andziaks, która towarzyszyła koleżance w tych wyjątkowych chwilach.
Co interesujące, nie zabrakło też miejsca na pewne przesądy. Aby zapewnić sobie słońce w dniu ślubu, influencerka postanowiła zakopać w ziemi kiełbasę, co wywołało uśmiech i liczne reakcje wśród jej obserwatorów.
Polecamy: Andziaks kupiła 5-letniej córce Iphone'a, żeby przekonać ją do noworodka. "Prezent od brata"
W dniu ceremonii napięcie było ogromne. Aura była kapryśna, ale ostatecznie wszystko poszło zgodnie z planem w otoczeniu włoskiej architektury. Niezwykłym momentem okazało się pojawienie się pana młodego, który zszedł z budynku w sposób przypominający „sfrunięcie z okna”.
Na imprezie pojawiła się też muzyczna atrakcja. Zgromadzeni goście mieli okazję posłuchać Roksany Węgiel, która swoim głosem uświetniła ten wyjątkowy dzień.
Zakochani opublikowali też w sieci wspólny komunikat.
Witajcie w naszej bajce. Tworzymy kolejny rozdział. Teraz już jako mąż i żona - napisali nowożeńcy.