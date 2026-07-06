Ola Nowak wzięła ślub! Luksusowa ceremonia i niespodzianka od Roksany Węgiel

Ola Nowak wzięła ślub we Włoszech! Bajkowa sceneria i detale

Znana influencerka długo przygotowywała swoich obserwatorów na ten szczególny moment. W sieci pojawiały się relacje z przedślubnych atrakcji i wybierania kreacji. Uroczystość odbyła się we włoskiej posiadłości Villa la Torre di Pila, a na miejscu zjawili się krewni i znajomi pary. Od początku spodziewano się wielkiego wydarzenia, ale ostateczny efekt przerósł najśmielsze oczekiwania.

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Tuż przed ślubem w profilach społecznościowych panny młodej panowało wielkie poruszenie. Pokazywała ona kulisy przygotowań, imprezy ze znajomymi i dzieliła się emocjami. Wśród zaproszonych gości znalazła się między innymi Andziaks, która towarzyszyła koleżance w tych wyjątkowych chwilach.

Co interesujące, nie zabrakło też miejsca na pewne przesądy. Aby zapewnić sobie słońce w dniu ślubu, influencerka postanowiła zakopać w ziemi kiełbasę, co wywołało uśmiech i liczne reakcje wśród jej obserwatorów.

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W dniu ceremonii napięcie było ogromne. Aura była kapryśna, ale ostatecznie wszystko poszło zgodnie z planem w otoczeniu włoskiej architektury. Niezwykłym momentem okazało się pojawienie się pana młodego, który zszedł z budynku w sposób przypominający „sfrunięcie z okna”.

Na imprezie pojawiła się też muzyczna atrakcja. Zgromadzeni goście mieli okazję posłuchać Roksany Węgiel, która swoim głosem uświetniła ten wyjątkowy dzień.

Zakochani opublikowali też w sieci wspólny komunikat.

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