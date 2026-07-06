Cracovia wygrywa w Austrii. Zaskakujący wynik meczu z Basaksehir

Dwie bramki Kahveha Zahiroleslama

Mecz towarzyski w miejscowości Andorf zakończył się zwycięstwem krakowian. Kahveh Zahiroleslam strzelił dwie bramki dla Cracovii w 18. i 25. minucie spotkania. Trzeciego gola dołożył Mateusz Tabisz w 76. minucie. Jedyne trafienie dla drużyny ze Stambułu zanotował Bertug Yildirim w 37. minucie.

Basaksehir FK to piąta drużyna poprzedniego sezonu tureckiej ekstraklasy. W zespole rywali wystąpił Polak Michał Karbownik, który trafił do Stambułu z Herthy Berlin. Zawodnik pojawił się na boisku, reprezentując barwy nowej drużyny.

Z kim zmierzy się jeszcze Cracovia?

Był to drugi sparing Cracovii podczas pobytu w Ampflwang im Hausruckwald. Wcześniej krakowski zespół przegrał 1:2 z cypryjskim Pafos FC. Zgrupowanie w Austrii potrwa do 10 lipca. Dzień przed powrotem zespół zagra kontrolny mecz z czeskim FK Pardubice.

Po powrocie do Polski Cracovię czeka wyjątkowe wydarzenie. 19 lipca drużyna zagra jubileuszowe spotkanie z Sevillą FC z okazji 120-lecia powstania klubu. Nowy sezon polskiej ekstraklasy zainaugurują 25 lipca meczem wyjazdowym z Lechem Poznań.