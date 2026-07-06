El. MŚ koszykarzy. Polacy wygrywają z Holandią i awansują z grupy F

Polacy kończą pierwszy etap eliminacji

Reprezentacja Polski koszykarzy wygrała w Krakowie z Holandią 92:84 (18:16, 28:28, 27:21, 19:19). Było to spotkanie w ramach 6., ostatniej kolejki grupy F pierwszego etapu kwalifikacji do mistrzostw świata Katar 2027. Polscy zawodnicy zakończyli tę fazę z kompletem zwycięstw i awansowali do drugiego etapu eliminacji.

Dzięki temu zwycięstwu nasza reprezentacja zapewniła sobie również udział w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy 2029. Zmagania o udział w 43. edycji Eurobasketu rozpoczną się w listopadzie 2027 roku. Dla polskiego zespołu to kolejny ważny krok na arenie międzynarodowej.

Kiedy kolejny etap kwalifikacji do MŚ?

Drugą fazę eliminacji mistrzostw świata reprezentacja Polski rozpocznie od spotkania wyjazdowego. Ich przeciwnikiem będzie drużyna Izraela. Mecz najprawdopodobniej odbędzie się w Rydze na Łotwie, z uwagi na obecną sytuację geopolityczną uniemożliwiającą rozegranie spotkania w Izraelu.

Spotkanie to otworzy kolejny rozdział w drodze na światowy czempionat w Katarze. Biało-czerwoni będą mieli okazję do potwierdzenia swojej wysokiej dyspozycji zaprezentowanej w pierwszym etapie eliminacji.