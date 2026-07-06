Sensacja na mundialu. Bezrobotny bramkarz zatrzymał Brazylię i dał Norwegii ćwierćfinał

Mecz Brazylia - Norwegia. Orjan Nyland powstrzymał nawałnicę

Starcie południowoamerykańskiego giganta z europejską ekipą zapowiadało się niezwykle interesująco, chociaż to w zespole „Canarinhos” upatrywano faworyta do awansu. Wydawało się, że pięciokrotni triumfatorzy mundialu szybko przejmą inicjatywę, gdy w trzynastej minucie arbiter po wideoweryfikacji podyktował dla nich rzut karny. Do piłki podszedł Bruno Guimaraes, ale jego uderzenie w świetnym stylu sparował Orjan Nyland, co podcięło skrzydła rywalom. W trakcie obu części tego widowiska skandynawski golkiper wielokrotnie ustrzegł swoich kolegów przed stratą bramki. Gwiazdy z Ameryki Południowej biły głową w mur, podczas gdy po przeciwnej stronie boiska Erling Haaland dwukrotnie znalazł sposób na pokonanie Alissona Beckera. W samej końcówce Neymar zdołał wprawdzie trafić do siatki z jedenastego metra, jednak ten gol nie odmienił losów spotkania. Dzięki znakomitej dyspozycji Nylanda między słupkami Norwegowie awansowali do ćwierćfinału, gdzie staną do walki z Anglikami.

Zdjęcia: Isabel Haugseng Johansen, dziewczyna Erlinga Haalanda

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Kim jest Orjan Nyland? Bramkarz Norwegii pozostaje bez klubu

Skuteczność Erlinga Haalanda nikogo na świecie nie zaskakuje, ale golkiper skandynawskiej kadry wyrósł na nieoczywistego herosa. Trzydziestopięcioletni bramkarz zgromadził w CV występy m.in. dla Aston Villa, Norwich City, Bournemouth, Reading, RB Lipsk oraz hiszpańskiej Sevilli, lecz nigdy nie był gwiazdą pierwszych stron gazet. W minionym sezonie reprezentował barwy andaluzyjskiej ekipy, jednak w głównej mierze pełnił rolę rezerwowego, notując zaledwie siedem oficjalnych występów. Z końcem czerwca umowa z tym pracodawcą wygasła, co oznacza, że obecnie rywalizuje na mistrzostwach świata jako piłkarz bezrobotny. Znakomite parady z batalii przeciwko Brazylii gwarantują mu jednak, że błyskawicznie znajdzie nowy klub na piłkarskim rynku. Tuż po sensacyjnym wyeliminowaniu „Canarinhos” zawodnik w ogóle nie próbował ukrywać olbrzymiej radości.

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Kiedy uda ci się tak wcześnie obronić rzut karny, to później bardzo trudno cię pokonać. To był wspaniały moment dla mnie, ale także dla drużyny, dający nam chwilę wytchnienia. Ostatecznie zdołaliśmy strzelić gole w odpowiednich momentach, więc to było niesamowite

– podsumował swój wielki występ Orjan Nyland w wypowiedzi zacytowanej przez agencję AFP.